Καρκίνος: Θεραπεία με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για οριστική ίαση - iefimerida.gr

Η θεραπεία του καρκίνου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της επιστήμης.

Μία πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications φέρνει στο φως μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βλαστοκυττάρων. Οι επιστήμονες κατάφεραν να «προγραμματίσουν» αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα ώστε να λειτουργούν ως μόνιμη πηγή παραγωγής Τ-λεμφοκυττάρων — των κυττάρων-φρουρών που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τα καρκινικά κύτταρα.

Πρόκειται για μια καινοτόμο στρατηγική που θα μπορούσε να μετατρέψει το ανοσοποιητικό σε αδιάκοπο εργοστάσιο άμυνας απέναντι στη νόσο.

