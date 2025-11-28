Καμπανάκι για τη γρίπη των πτηνών από το Ινστιτούτο Παστέρ της Γαλλίας: Κίνδυνος πανδημίας μεγαλύτερης από την Covid-19 - iefimerida.gr

Η γρίπη των πτηνών θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία ακόμα χειρότερη από την COVID-19 αν ο ιός μεταλλαχθεί και αποκτήσει δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, προειδοποιεί το Γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών, που έχει εξαπλωθεί σε άγρια πουλιά, οικόσιτα πτηνά και θηλαστικά, έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και αυξάνοντας τις τιμές, αν και τα περιστατικά μόλυνσης ανθρώπων παραμένουν σπάνια.

«Αυτό που φοβόμαστε είναι μήπως ο ιός προσαρμοστεί σε θηλαστικά, και κυρίως σε ανθρώπους, αποκτώντας ικανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τότε θα έχουμε έναν πανδημικό ιό», δήλωσε η Μαρί-Αν Ραμέξ-Βελτί, διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων του Ινστιτούτου Παστέρ στη Γαλλία.

Έλλειψη αντισωμάτων και υψηλή θνησιμότητα

Οι άνθρωποι διαθέτουν αντισώματα ενάντια στις κοινές εποχικές γρίπες H1 και H3, αλλά όχι ενάντια στον ιό H5 της γρίπης των πτηνών, όπως συνέβαινε και με την COVID-19.

Επιπλέον, σε αντίθεση με την COVID-19 που πλήττει κυρίως ευάλωτα άτομα, οι ιοί της γρίπης μπορούν να προκαλέσουν θάνατο και σε υγιείς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

«Μια πανδημία γρίπης των πτηνών θα ήταν πιθανώς πολύ σοβαρή, ίσως ακόμη και πιο σοβαρή από αυτή που βιώσαμε», σημείωσε η Ραμέξ-Βελτί.

Κρούσματα γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους

Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που μολύνθηκαν από τον ιό H5, όπως ο H5N1 που κυκλοφορεί σε οικόσιτα πουλιά και αγελάδες στις ΗΠΑ.

Αυτόν τον μήνα, καταγράφηκε η πρώτη περίπτωση μόλυνσης ανθρώπου από τον H5N5 στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, με τον ασθενή να πεθαίνει λόγω υποκείμενων προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), από το 2003 έως το 2025 καταγράφηκαν σχεδόν χίλια ξεσπάσματα σε ανθρώπους, κυρίως στην Αίγυπτο, την Ινδονησία και το Βιετνάμ, με θνησιμότητα 48%.

Ο κίνδυνος πανδημίας στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, Γκρεγκόριο Τόρες, διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος πανδημίας από γρίπη των πτηνών στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός.

«Μπορούμε να ζούμε κανονικά, να περπατάμε στα δάση, να τρώμε κοτόπουλο και αυγά. Ο κίνδυνος είναι πιθανός αλλά προς το παρόν πολύ χαμηλός», ανέφερε.

Η Ραμέξ-Βελτί τόνισε ότι αν ο ιός αποκτήσει δυνατότητα μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων, ο κόσμος είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένος σε σχέση με πριν από την πανδημία COVID-19. «Το θετικό είναι ότι έχουμε ήδη μέτρα πρόληψης, υποψήφια εμβόλια έτοιμα και τη γνώση για ταχεία παραγωγή εμβολίου», δήλωσε.

«Επίσης, έχουμε αποθέματα συγκεκριμένων αντιιικών φαρμάκων που, κατά αρχήν, θα ήταν αποτελεσματικά ενάντια σε αυτόν τον ιό της γρίπης των πτηνών», πρόσθεσε.