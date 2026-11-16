ΙΣΑ: Εθνική στρατηγική και ορθολογική χρήση αντιβιοτικών -Έως 3.000 θάνατοι ετησίως από πολυανθεκτικά μικρόβια

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, στις 18 Νοεμβρίου, και την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή, ο ΙΣΑ επισημαίνει τα εξής.

Επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, που απειλεί την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών και την ασφάλεια των ασθενών.

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Απειλή η μικροβιακή αντοχή

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μία διαρκώς αυξανόμενη απειλή, καθώς η υπερβολική και ακατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών, περιορίζοντας τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει στις 10 κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία και προειδοποιεί ότι εάν δεν ενισχυθούν οι παρεμβάσεις οι θάνατοι που αποδίδονται άμεσα στη μικροβιακή αντοχή παγκοσμίως ενδέχεται να φτάσουν τα 1,91 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050.

Η χώρα μας κατατάσσεται διαχρονικά στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη και νοσοκομειακές λοιμώξεις, με τους εκτιμώμενους θανάτους να φτάνουν τις 2.000 με 3.000 ετησίως, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και την ορθολογική συνταγογράφηση, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Kapa Research για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το 75% των ενηλίκων δήλωσε ότι είχε λάβει αντιβιοτικό τουλάχιστον μία φορά κατά το προηγούμενο έτος, ενώ το 22% εξακολουθούσε να διατηρεί αντιβιοτικά στο σπίτι για ώρα ανάγκης.

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«Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συντονισμένη εθνική στρατηγική, συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ενίσχυση της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού», σημειώνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, και εξηγεί:

«Η μικροβιακή αντοχή είναι μια σιωπηλή απειλή για τη δημόσια υγεία, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κατακτήσεις δεκαετιών της σύγχρονης ιατρικής. Η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το πρόβλημα, με συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψης, εκπαίδευσης και ελέγχου της χρήσης των αντιβιοτικών. Η μάχη κατά της μικροβιακής αντοχής ξεκινά από τη σωστή συνταγογράφηση, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή όλων: Της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών.

Η προστασία της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών είναι ευθύνη απέναντι στους σημερινούς ασθενείς, αλλά και στις επόμενες γενιές. Ο ΙΣΑ έχει θέσει το ζήτημα ψηλά στις προτεραιότητές του. Με επιστημονικές ημερίδες, ενημερωτικές πρωτοβουλίες και εξειδικευμένα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για τους γιατρούς, επενδύουμε στη γνώση και στη συνεχή αναβάθμιση της ιατρικής πρακτικής».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και την εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας, αναγνωρίζοντας ότι η επιστημονική γνώση και η εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό του προβλήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΙΣΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και τις έγκριτες oμ. καθηγήτριες Ε. Γιαμμαρέλου και Κ. Κανελακοπούλου, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε ειδικό πρόγραμμα διαδραστικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων για νοσοκομειακούς γιατρούς, με αντικείμενο την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.



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Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει πραγματοποιήσει ενημερωτικές ημερίδες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς, με στόχο την καταπολέμηση της άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης, συμμετείχε ενεργά στις εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών που κάνει από το 2014 το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, συσπειρώνοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα για το θέμα.



ΑΠΕ-ΜΠΕ