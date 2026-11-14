WSJ: Οι ΗΠΑ έχασαν το καθεστώς της χώρας όπου έχει εξαλειφθεί η ιλαρά -Συνεχίζει να μεταδίδεται αδιάλειπτα για περισσότερο από έναν χρόνο

Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) ανακάλεσε το καθεστώς των ΗΠΑ ως χώρας στην οποία έχει εξαλειφθεί η ιλαρά, έπειτα από 26 χρόνια, καθώς διαπίστωσε ότι απέτυχε να ανακόψει τη μετάδοση του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ανέφερε την Παρασκευή η εφημερίδα Wall Street Journal.

Ο PAHO δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει την έκθεση, την οποία επικαλέστηκαν πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

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Η απόφαση αυτή ελήφθη από το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο την ώρα που στις ΗΠΑ καταγράφεται ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων ιλαράς εδώ και τρεις δεκαετίες.

Περίπου 7.500 άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν προσβληθεί από ιλαρά και 13 έχουν πεθάνει από το 2025. Την περίοδο αυτή καταγράφηκε παράλληλα μείωση του ποσοστού εμβολιασμού και αυξανόμενη επιφυλακτικότητα έναντι των εμβολίων, καθώς στο υπουργείο Υγείας διορίστηκε ο Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος εκφράζει εδώ και χρόνια αβάσιμες αμφιβολίες για την ασφάλεια του εμβολίου κατά της ιλαράς.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησής του ο PAHΟ εξέτασε επιδημιολογικά και εργαστηριακά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ίδιο στέλεχος ιλαράς κυκλοφορούσε στη χώρα αδιάλειπτα για διάστημα 12 μηνών ή περισσότερο, γεγονός που αποτελεί ένδειξη τοπικής μετάδοσης και όχι εισαγόμενων κρουσμάτων.

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Ο Καναδάς, η Ισπανία και η Βρετανία έχουν χάσει πρόσφατα το καθεστώς της χώρας στην οποία έχει εξαλειφθεί η ιλαρά έπειτα από αξιολόγηση του ΠΟΥ. Οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από τον ΠΟΥ αλλά παραμένουν μέλος του PAHO.

Από την αρχή του έτους και μέχρι την Πέμπτη είχαν αναφερθεί στα CDC 5.182 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, στην πόλη της Νέας Υόρκης και στην περιφέρεια της Κολούμπια, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 2.289 που είχαν καταγραφεί στο σύνολο του 2025, καθιστώντας το ένα από τα χειρότερα ξεσπάσματα της ιλαράς στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

«Πρόκειται για μια ασθένεια που μπορεί απολύτως να προληφθεί. Είναι απαράδεκτο να έχουμε τόσα πολλά κρούσματα ιλαράς», δήλωσε ο Νόελ Μπρούερ, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Ο Μπρούερ, ο οποίος προεδρεύει μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής για την ιλαρά, παρουσίασε την Τρίτη στον PAHO την έκθεση των CDC σχετικά με την κατάσταση της ιλαράς στις ΗΠΑ καθώς και την αξιολόγηση των στοιχείων από την ομάδα του.

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Η έκθεση παραμένει εμπιστευτική, ωστόσο πηγή ανέφερε ότι τα CDC διαπίστωσαν πως υπήρξε συνεχής μετάδοση του ιού της ιλαράς επί 12 μήνες στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ είχαν λάβει το καθεστώς της χώρας στην οποία έχει εξαλειφθεί η ιλαρά το 2000. Μια χώρα μπορεί να ανακόψει τη μετάδοση του ιού όταν το 95% του πληθυσμού της είναι εμβολιασμένο, προκειμένου να δημιουργηθεί η λεγόμενη «ανοσία της αγέλης» η οποία προστατεύει επίσης όσους δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

Το εμβόλιο της ιλαράς, που χορηγείται σε δύο δόσεις, είναι μακράν ο καλύτερος τρόπος αποφυγής της μόλυνσης και της μετάδοσης της ασθένειας -- η οποία μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές που ενδέχεται να οδηγήσουν στην τύφλωση, την κώφωση, την εγκεφαλική βλάβη και τον θάνατο-- καθώς παρέχει προστασία κατά του ιού σε ποσοστό 97%.