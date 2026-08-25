Ο ιός του Δυτικού Νείλου προσβάλλει και τους σκύλους -Τα συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή - iefimerida.gr

Ο ιός του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, μπορεί να προσβάλει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τους σκύλους.

Στους περισσότερους σκύλους η λοίμωξη δεν προκαλεί σοβαρά συμπτώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν ενδείξεις που απαιτούν άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

Τα σημάδια που χρειάζονται προσοχή περιλαμβάνουν πυρετό, έντονη αδυναμία, μειωμένη όρεξη, δυσκολία στο περπάτημα, αστάθεια, σπασμούς, αδυναμία στα άκρα και αλλαγές στη συμπεριφορά.

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Τα σοβαρότερα περιστατικά συνδέονται κυρίως με νευρολογικά συμπτώματα, γι’ αυτό και κάθε ξαφνική αλλαγή στην κίνηση ή τη συμπεριφορά του ζώου θα πρέπει να αξιολογείται από κτηνίατρο.

Πώς μεταδίδεται, τι να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η μετάδοση γίνεται κυρίως από μολυσμένα κουνούπια. Οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, θεωρούνται τυχαίοι ξενιστές του ιού και δεν αποτελούν συνήθη πηγή μετάδοσής του σε άλλα ζώα ή ανθρώπους.

Η προστασία από τα κουνούπια είναι ιδιαίτερα σημαντική, με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να περιορίσουν την έκθεση των κατοικίδιων στα κουνούπια, απομακρύνοντας στάσιμα νερά από αυλές και μπαλκόνια και χρησιμοποιώντας κτηνιατρικά εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά προϊόντα.

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Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυθαίρετα προϊόντα για ανθρώπους στα ζώα, καθώς ορισμένες ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες ή τοξικές για τους σκύλους.

Αν ένας σκύλος παρουσιάσει πυρετό, έντονη αδυναμία ή, κυρίως, νευρολογικά συμπτώματα, συνιστάται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.