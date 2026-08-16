Ιός Δυτικού Νείλου: Πότε αναμένεται κορύφωση της έξαρσης -«Από τις πιο δύσκολες περιόδους η φετινή» λέει ο ΕΟΔΥ - iefimerida.gr

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

O ΕΟΔΥ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν.

Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχεία αύξηση των κρουσμάτων από τα πρώτα στάδια της περιόδου μετάδοσης, έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση.

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Ο ΕΟΔΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιστημονικές ενδείξεις πως ο ιός έχει αλλάξει συμπεριφορά ή εμφανίζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Η φετινή εικόνα αποδίδεται σε έναν σύνθετο συνδυασμό παραγόντων που επιδρούν στους πληθυσμούς των κουνουπιών.

Η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν περισσότερο συσχετιστεί με τις εποχικές εξάρσεις του ιού, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δανάη Περβανίδου, MD, MPH, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΥ.

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Τα κρούσματα φέτος και οι παράγοντες

«Παραδείγματος χάριν, ο θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική (ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών) πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα», όπως λέει.

Όπως επισημαίνει, μέχρι τις 12/8 έχουν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 29 είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Τα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 39 Δήμους, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Από τον ΕΟΔΥ εκτιμούν ότι θα καταγραφούν και άλλα περιστατικά το επόμενο διάστημα, στις περιοχές όπου έχει ήδη εντοπιστεί ο ιός αλλά και σε νέες περιοχές, η γεωγραφική εξάπλωση των οποίων δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια.

Όπως εξηγεί, η Ελλάδα συγκαταλέγεται κάθε χρόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που πλήττονται περισσότερο από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συνήθως με την Ιταλία, αλλά και με άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

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Ωστόσο, η φετινή εικόνα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, κυρίως σε περιοχές της Αττικής.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπερνά τον αριθμό των κρουσμάτων προηγούμενων ετών, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο», επισημαίνει, σημειώνοντας ότι τα αίτια που καθορίζουν την ένταση κάθε εποχικής έξαρσης είναι σύνθετα και πολυπαραγοντικά.

Σύμφωνα με την κα Περβανίδου, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιστημονικές ενδείξεις ότι ο ιός έχει αποκτήσει διαφορετική μεταδοτικότητα ή συμπεριφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Η κυκλοφορία του επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι μεταναστευτικές οδοί των πτηνών, οι πληθυσμοί και η ανοσία των άγριων πτηνών, οι πληθυσμοί των κουνουπιών και οι περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες.

Μάλιστα, εκτιμά ότι ο ιδιαίτερα θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, ενδέχεται να συνέβαλε στη σημερινή επιδημιολογική εικόνα.

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«Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εικόνα στην Αττική, λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της πυκνότητας κατοίκησης.

Ο αυξημένος ρυθμός καταγραφής κρουσμάτων από νωρίς στην περίοδο μετάδοσης, ειδικά στην Αττική, «υποδεικνύει κίνδυνο συνεχιζόμενης καταγραφής ιδιαιτέρως αυξημένου αριθμού περιστατικών κατά τις ερχόμενες εβδομάδες».

Μάλιστα, προειδοποιεί ότι, εφόσον συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός καταγραφής, «προβλέπεται η φετινή περίοδος να είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους», όσον αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων.

Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζεται η ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων τοπικών αρχών, αλλά και αυξημένης προσοχής από τους πολίτες.

Πότε αναμένεται η κορύφωση

Με βάση τα ιστορικά δεδομένα, η κορύφωση της εποχικής έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου σημειώνεται συνήθως από τα μέσα έως τα τέλη Αυγούστου και μέχρι τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Επομένως, η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο, καθώς η περίοδος αυξημένης κυκλοφορίας του ιού αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

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Όπως σημειώνει, η επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι από τις πιο ενισχυμένες στην Ευρώπη.

Τα διαγνωσμένα κρούσματα δηλώνονται άμεσα στον Οργανισμό από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια, ενώ τα περιστατικά διερευνώνται εντός 24-48 ωρών από τη διάγνωσή τους. Παράλληλα, ενημερώνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και οι τοπικές μονάδες υγείας.

Η επιτήρηση και η απόκριση των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας «λειτουργούν ήδη στο μέγιστο επίπεδο».

Τα πρόσθετα μέτρα αφορούν κυρίως την εντατικοποίηση των δράσεων διαχείρισης των κουνουπιών από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι όλα τα κουνούπια μολυσμένα.

Συστήνεται η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος και χώρου, σητών και κουνουπιέρων, καθώς και η χρήση κλιματιστικών ή ανεμιστήρων. Παράλληλα, ιδιαίτερα από το σούρουπο και μετά, συνιστάται η χρήση μακριών ρούχων.

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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν οι πολίτες που διαμένουν ή επισκέπτονται περιοχές όπου έχει καταγραφεί κυκλοφορία του ιού.

Αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με ανοσοκαταστολή ή άλλα χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Παράλληλα, σημαντικό μέτρο πρόληψης αποτελεί η εξάλειψη των εστιών στάσιμου νερού στους ιδιωτικούς χώρους, όπου αναπαράγονται τα κουνούπια.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τον τακτικό έλεγχο σε αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα. Αντικείμενα που μπορούν να συγκρατήσουν νερό θα πρέπει να αναποδογυρίζονται ή να καλύπτονται, ενώ το νερό που δεν μπορεί να απομακρυνθεί θα πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Παράλληλα, χρειάζεται καθαρισμός υδρορροών, φρεατίων και λουκιών και κάλυψη με σήτα των αγωγών εξαερισμού ή άλλων ανοιχτών διόδων των βόθρων.