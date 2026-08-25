Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτά είναι τα μέτρα προστασίας -Τα ύποπτα συμπτώματα - iefimerida.gr

Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την κορύφωση των κρουσμάτων να αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2-3 βδομάδες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών.

Μέρος της εικόνας που καταγράφεται στη χώρα με τα αυξημένα κρούσματα, οφείλεται και στην ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν ειδικοί, η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, στα επίπεδα του 2018, με την αύξηση των κρουσμάτων να σχετίζεται και με τις συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες, ιδιαίτερα στην Αττική.

Συγκεκριμένα, ο θερμός χειμώνας και η υγρή άνοιξη, με συχνές βροχοπτώσεις, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών, με την αποκλιμάκωση να μην αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου.



Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, με ιδιαίτερα αυξημένη επιβάρυνση στην Αττική, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.﻿

Στην Αττική έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους, με τις περισσότερες μολύνσεις να εντοπίζονται στα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βάρη, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλλήνη και το Χαλάνδρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Ηράκλειο Αττικής, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν επίσης τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα, ενώ σοβαρή νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι οι θάνατοι που είχαν καταγραφεί έως τις 19 Αυγούστου αφορούσαν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Τα μέτρα προστασίας

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο καθηγητής κ. Βασιλακόπουλος, κομβική μπορεί να είναι η χρήση μακρυμάνικων ρούχων, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, όταν αυξάνεται η δραστηριότητα των κουνουπιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της χρήσης εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος και χώρου και της τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, όπως σήτες και κουνουπιέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση ανεμιστήρα, εξηγώντας ότι το ρεύμα αέρα δυσκολεύει τα κουνούπια να πλησιάσουν.

Εξίσου σημαντική είναι η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, βεράντες και μπαλκόνια.

Όπως σημείωσε, ακόμη και το νερό που συγκεντρώνεται στα πιατάκια κάτω από τις γλάστρες μπορεί να δημιουργήσει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών και πρέπει να απομακρύνεται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, από την πλευρά του, ζητά να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά το 2022 και το 2023, όταν δεν καταγράφηκαν καθόλου εγχώρια ανθρώπινα κρούσματα λοίμωξης στην Αττική, παρά το ότι ο ιός κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ποια συμπτώματα πρέπει να ανησυχήσουν τους πολίτες

Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, ενώ περίπου το 20% παρουσιάζει ήπια νόσο, συνήθως με πυρετό.

Σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή νόσος με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία είναι ο υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με έντονο πονοκέφαλο, ζάλη, ίλιγγο, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης ή δυσκολία στην κίνηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση, ώστε να διερευνηθεί εάν πρόκειται για λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή για άλλη πάθηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ήπιος πυρετός δεν σημαίνει αυτομάτως μόλυνση από τον συγκεκριμένο ιό, καθώς μπορεί να οφείλεται σε πολλές άλλες αιτίες.