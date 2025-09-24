Παρατηρητήριο για τις πολιτικές και την οργάνωση της Δημόσιας Υγείας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη - iefimerida.gr

Εστιάζοντας στις σύγχρονες προκλήσεις και προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη προχωρά στη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας.

Η κίνηση αυτή γίνεται με τη συμβολή του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και με στρατηγικούς εταίρους το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Παρατηρητήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή και συμπεριληπτική πλατφόρμα διαλόγου και καινοτομίας, που θα φέρνει κοντά επιστήμονες, πολιτικούς, επαγγελματίες υγείας και την Κοινωνία των Πολιτών, με στόχο να διευκολύνει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την υιοθέτηση και την προώθηση της υλοποίησης αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων λύσεων για ένα δίκαιο, ανθεκτικό και σύγχρονο σύστημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

Το Παρατηρητήριο επιδιώκει τη συστηματική διεπιστημονική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για την υγεία του πληθυσμού, όπως η μάστιγα των χρόνιων νοσημάτων, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, η πρόληψη και θωράκιση απέναντι σε νέες επιδημίες, η προάσπιση της υγείας των παιδιών, η διασφάλιση καλής υγείας και ποιότητας ζωής στην τρίτη ηλικία και η δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία.

Το Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας διαδέχεται το «Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα», το οποίο παρουσιάστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη το 2022 και ανέλυε τα δομικά στοιχεία ενός σύγχρονου Συστήματος Δημόσιας Υγείας, προτείνοντας παρεμβάσεις που αφορούσαν τις λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας. Ως επόμενο βήμα, το Παρατηρητήριο, με τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας που θέτει, ασχολείται με όλο το φάσμα των λειτουργιών της Δημόσιας Υγείας, όπως την εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού, την προαγωγή της υγείας, την προστασία και πρόληψη, τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και με ζητήματα ηγεσίας, οργάνωσης, διακυβέρνησης, στελέχωσης και διαχείρισης πόρων.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται αφιλοκερδώς από 20μελή Επιστημονική Επιτροπή, την οποία συγκροτούν διακεκριμένοι ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τον διεπιστημονικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο της Δημόσιας Υγείας. Αρμόδια για τη διαχείριση του έργου του είναι πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους: Άγι Τσουρό, πρώην διευθυντή Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία στον ΠΟΥ Ευρώπης, επίκουρο καθηγητή Παγκόσμιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και πρόεδρο της Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, πρόεδρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, συμπρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας, Γιώργο Χρούσο, πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμο καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, συμπρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας, Ελευθέριο Θηραίο, γενικό/οικογενειακό γιατρό διευθυντή ΕΣΥ, πρόεδρο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και την Ευαγγελία Νένα, καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής - Κοινωνικής Ιατρικής- Ιατρικής Εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ