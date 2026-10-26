Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Ζητεί επαρκή χρόνο για την έναρξη της εφαρμογής του Ψηφιακού Αποθετηρίου -Τι δήλωσε ο Πλατανησιώτης - iefimerida.gr

Την ανάγκη για την ορθή εφαρμογή του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εξετάσεων, με σαφείς προδιαγραφές, τεχνική υποστήριξη και εύλογη μεταβατική περίοδο, υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΙΣΠ), προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην αποζημίωση των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Οι τεχνικές και επιστημονικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εξετάσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΗΔΥΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΚΕΤΕΚΝΥ, της ΠΟΣΙΠΥ, του ΠΑΣΙΔΙΚ και της ΕΣΠΥ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την καταχώρηση των αποτελεσμάτων και την αντιστοίχιση των διαγνωστικών εξετάσεων με τους διεθνείς κωδικούς LOINC, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την τυποποιημένη περιγραφή εργαστηριακών εξετάσεων και παρατηρήσεων.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της συνάντησης, σύμφωνα με όσα μάς μεταφέρει ο ΙΣΠ, η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα εργαστήρια, καθώς η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ενδέχεται να επηρεάσει την αποζημίωσή τους.

Σύμφωνα πάντα με τον ΙΣΠ, η αντιστοίχιση των εξετάσεων με τους κωδικούς LOINC αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί επιστημονική ακρίβεια και αξιολόγηση επιμέρους παραμέτρων, όπως η μέθοδος εξέτασης, το είδος του δείγματος, οι μονάδες μέτρησης και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε εργαστηριακής διαδικασίας.

Οι θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά επισημαίνει ότι «η εφαρμογή ενός τόσο σύνθετου συστήματος δεν μπορεί να προχωρήσει υπό ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, ούτε να μεταφέρει αποκλειστικά στους εργαστηριακούς γιατρούς την ευθύνη ελέγχου χιλιάδων κωδικών, χωρίς την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Συλλόγου θεωρεί ως αναγκαία “τη συγκρότηση διεπιστημονικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, εργαστηριακοί γιατροί, εταιρείες πληροφορικής και κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού”.

Στόχος της προτεινόμενης επιτροπής θα είναι η διασφάλιση της επιστημονικής ορθότητας των αντιστοιχίσεων, η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος και η πρόβλεψη επαρκούς μεταβατικής περιόδου, πριν από την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στα διαγνωστικά εργαστήρια.

Πλατανησιώτης: Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της Υγείας να βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση

Τη θέση του ΙΣΠ ανέπτυξε ο πρόεδρός του, Νικόλαος Πλατανησιώτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Νικόλαος Πλατανησιώτης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε ο Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της Υγείας αποτελεί αναγκαία εξέλιξη, ωστόσο προϋποθέτει επιστημονική τεκμηρίωση, τεχνική επάρκεια και ουσιαστική συνεργασία με τους γιατρούς.

«Δεν είναι αποδεκτό να συνδέεται η αποζημίωση μιας εξέτασης με διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί επαρκώς», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΙΣΠ υπογράμμισε, παράλληλα, την «ανάγκη καθορισμού σαφών προδιαγραφών, ουσιαστικής συμμετοχής των εργαστηριακών γιατρών και παροχής εύλογου χρόνου προσαρμογής, ώστε η νέα διαδικασία να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, προς όφελος τόσο των επαγγελματιών Υγείας όσο και των ασθενών».

«Για να λειτουργήσει η νέα διαδικασία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο τρίπτυχο: Τεχνική ετοιμότητα, επιστημονικός έλεγχος και εύλογη μεταβατική περίοδος», κατέληξε ο Νικόλαος Πλατανησιώτης.