Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Αναγκαία η ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας στην Σαλαμίνα - iefimerida.gr

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δημόσιες δομές Υγείας της Σαλαμίνας, ιδιαίτερα το Κέντρο Υγείας του νησιού, να διαθέτουν το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ).

«Η επαρκής στελέχωση δεν αφορά μόνο την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων. Αποτελεί βασική προϋπόθεση και για την αποτελεσματική ανταπόκριση του συστήματος Υγείας σε περιόδους κρίσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

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Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τις χθεσινές πυρκαγιές στο νησί, ο ΙΣΠ εκτιμά πως «είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεχής αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των δημόσιων δομών Υγείας του νησιού, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα».

«Δίπλα στην κοινωνία»﻿

Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΙΣΠ και Α’ αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Νίκος Πλατανησιώτης, τονίζει τα εξής:

«Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους ιατρούς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας. Επίσης, βρισκόμαστε στη διάθεση των κατοίκων που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Πρέπει επίσης να εξάρουμε την εθελοντική προσφορά των ιδιωτών ιατρών του νησιού. Έκαναν δωρεάν παροχή ιατρικών επισκέψεων στους πυροπαθείς και τους συμπαραστάθηκαν με αυταπάρνηση. Αυτό αποτελεί πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς, το οποίο δεν αποδεικνύει τον πραγματικό μας ρόλο δίπλα στους πολίτες.

Ο πρόεδρος του ΙΣΠ και Α’ αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Νίκος Πλατανησιώτης

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Ταυτοχρόνως, όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι το χθεσινό περιστατικό καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν 250 χιλιάδες εκδρομείς και επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, πρέπει να διαθέτει ισχυρές και επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες δομές Υγείας.

Η υγειονομική ετοιμότητα αποτελεί ζήτημα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας Υγείας. Γι’ αυτό ζητούμε την ενίσχυση του Κέντρο Υγείας και των υπολοίπων δομών του νησιού. Εκπροσωπώντας τον ιατρικό κόσμο του Πειραιά, εύχομαι ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή της τοπικής κοινωνίας στην κανονικότητα».