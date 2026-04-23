Η απολαυστική βραδινή συνήθεια που διεγείρει τη μελατονίνη, ευνοεί τη χαλάρωση και βοηθά στον καλύτερο ύπνο - iefimerida.gr

Εκείνο το μικρό κομμάτι σοκολάτας μετά το δείπνο μοιάζει με ένα τελετουργικό ευεξίας, μια μικρή στιγμή ευεξίας που γίνεται συνήθεια για να απολαύσεις κάτι πριν πας για ύπνο.

Το να τρώει κανείς ένα μικρό κομματάκι μαύρης σοκολάτας το βράδυ βοηθάει στον καλύτερο ύπνο. Ωστόσο αυτό μπορεί να μην ισχύει για όλους τους ανθρώπους.

Πότε είναι η ιδανική στιγμή να φάμε μαύρη σοκολάτα

Αφού την «εξορίσαμε» και για πολύ καιρό, η σοκολάτα αναγνωρίζεται πλέον ως ένα υγιεινό τρόφιμο, ειδικά η μαύρη σοκολάτα, που είναι πλούσια σε ιδιότητες και οφέλη για την υγεία.

Για να ενισχύσουμε μερικά από αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό, η ιδανική στιγμή για να φάμε σοκολάτα φαίνεται να είναι το βράδυ πριν πάμε για ύπνο, επειδή ευνοεί τη χαλάρωση και τον αναζωογονητικό ύπνο, ειδικά αν υποφέρουμε από διαταραχές και δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ αρκετά καλά. Γι' αυτό πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή τη καλή συνήθεια και να τρώμε σοκολάτα πριν κοιμηθούμε, προσέχοντας όμως, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας το βράδυ

Χάρη στην παρουσία της τρυπτοφάνης, η μαύρη σοκολάτα βοηθά στη σύνθεση της σεροτονίνης και της μελατονίνης, των ορμονών της ευτυχίας και της χαλάρωσης, που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της αίσθησης ευεξίας και τη βελτιστοποίηση του κιρκαδικού ρυθμού του οργανισμού.

Η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε μαγνήσιο, ένα βασικό μέταλλο που ευνοεί τη μυϊκή χαλάρωση και γενικά τη χαλάρωση του οργανισμού, βοηθώντας τον ύπνο και μειώνοντας το άγχος και το στρες.

Τα φλαβονοειδή που περιέχονται στη σοκολάτα συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της βραδινής ευεξίας. Μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών τους, συγκαταλέγεται και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Με την αύξηση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου, επιδρά στη σωματική και πνευματική χαλάρωση.

Μπορεί η κατανάλωση σοκολάτας το βράδυ να διαταράξει τον ύπνο;

Αν και τα χαλαρωτικά οφέλη της κατανάλωσης σοκολάτας το βράδυ είναι περισσότερα, πρέπει να τονιστεί ότι σε ορισμένα άτομα μπορεί να έχει το αντίθετο διεγερτικό αποτέλεσμα.

Καθώς περιέχει μικρές ποσότητες καφεΐνης, η μαύρη σοκολάτα που καταναλώνεται το βράδυ μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και να δυσκολέψει το να κοιμηθεί κανείς. Αυτή η αρνητική επίδραση μπορεί να παρατηρηθεί σε άτομα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε διεγερτικές ουσίες, όπως ακριβώς η καφεΐνη.

Το να τρώει κανείς μαύρη σοκολάτα το βράδυ παχαίνει;

Η μαύρη σοκολάτα με περιεκτικότητα σε κακάο 65-70% και άνω είναι ευρέως αποδεκτή ακόμη και σε δίαιτες χαμηλών θερμίδων, εφόσον καταναλώνεται σε ισορροπημένες ποσότητες. Ένα τετραγωνάκι το βράδυ δεν αποτελεί υπερβολική ποσότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία για αύξηση βάρους.

Ένα τετραγωνάκι μαύρης σοκολάτας (10 g) παρέχει περίπου 60 θερμίδες.

Τι είναι καλύτερο το βράδυ, η μαύρη σοκολάτα ή η σοκολάτα γάλακτος;

Η μαύρη σοκολάτα είναι η ποικιλία που συνήθως συνιστούν οι διατροφολόγοι, επειδή περιέχει λιγότερη ζάχαρη και είναι πλουσιότερη σε αντιοξειδωτικά και μαγνήσιο. Ωστόσο περιέχει περισσότερη καφεΐνη σε σύγκριση με τη σοκολάτα γάλακτος. Εάν όταν την τρώτε το βράδυ δεν νιώθετε τα διεγερτικά αποτελέσματα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, προτιμήστε τη μαύρη σοκολάτα. Αν αντίθετα είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη, μπορείτε να επιλέξετε ένα τετραγωνάκι σοκολάτας γάλακτος.