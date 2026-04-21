Άνοια: Μία στις οκτώ περιπτώσεις οφείλεται στο συνηθισμένο πρόβλημα της αϋπνίας - iefimerida.gr

Νέα μελέτη στις ΗΠΑ συνδέει τον κακό ύπνο και την αϋπνία με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, επηρεάζοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η κακή ποιότητα ύπνου δεν αποτελεί απλώς μια νυχτερινή ενόχληση, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, επηρεάζοντας τη μνήμη, το ανοσοποιητικό σύστημα, την καρδιαγγειακή λειτουργία και τη συνολική εγκεφαλική υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ύπνος και η υγεία του εγκεφάλου

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, καθώς αυξάνεται η ηλικία, ο ποιοτικός ύπνος γίνεται ακόμη πιο σημαντικός για την προστασία του εγκεφάλου από τη φθορά και τη γήρανση. Η χρόνια αϋπνία φαίνεται να αποτελεί έναν παράγοντα που δεν πρέπει να υποτιμάται.

Η σύνδεση της αϋπνίας με την άνοια

Σύμφωνα με νέα έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου ένα στα οκτώ περιστατικά άνοιας ενδέχεται να σχετίζεται με την αϋπνία, μία από τις πιο συχνές διαταραχές ύπνου σε άτομα άνω των 65 ετών.

Τα ευρήματα προέρχονται από μελέτη του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη και δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journals of Gerontology: Series A.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατρός εξετάζει τομογραφίες εγκεφάλου PET στο Ινστιτούτο Alzheimer's Banner / Φωτογραφία: AP

Επιπτώσεις του κακού ύπνου στην υγεία

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού, από τη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη έως την καρδιακή υγεία και το ανοσοποιητικό, ενισχύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των διαταραχών ύπνου.