Χοληστερόλη: Ποιο είναι το δημητριακό που πρέπει να καταναλώνεις το βράδυ για να τη μειώσεις - iefimerida.gr

Η διαχείριση της υπερχοληστερολαιμίας βασίζεται σε δύο άξονες: τη φαρμακευτική αγωγή, όταν είναι απαραίτητη, και τον τρόπο ζωής με βάση στη διατροφή.

Αν και η χοληστερόλη παράγεται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον οργανισμό, οι διατροφικές επιλογές επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία αυτή. Ιδιαίτερη σημασία έχει το βραδινό γεύμα, καθώς το ήπαρ παράγει χοληστερόλη ακολουθώντας έναν κιρκάδιο ρυθμό που κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, ένα δείπνο πλούσιο σε κορεσμένα και τρανς λιπαρά ή σε θερμίδες μπορεί να αυξήσει την LDL («κακή» χοληστερόλη) και τα τριγλυκερίδια, ενώ ένα ισορροπημένο γεύμα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν οι διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη δράση στη μείωση της LDL. Στο έντερο, οι ίνες αυτές σχηματίζουν ένα παχύρρευστο «τζελ» που δεσμεύει τα χολικά οξέα και διευκολύνει την αποβολή τους. Επειδή τα οξέα αυτά συντίθενται από χοληστερόλη, το ήπαρ αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει περισσότερη από την LDL που κυκλοφορεί στο αίμα για να τα αναπληρώσει, οδηγώντας έτσι σε μείωση των επιπέδων της.

Το κριθάρι ενάντια στη χοληστερόλη

Σε αυτό το πλαίσιο, το κριθάρι αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα ωφέλιμη τροφή, καθώς αποτελεί πλούσια πηγή β-γλυκανών, μιας μορφής διαλυτών ινών. Η τακτική κατανάλωσή τους, περίπου 3 γραμμάρια ημερησίως, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ως αποτελεσματική στη μείωση της χοληστερόλης.

Επιπλέον, το κριθάρι είναι σύνθετος υδατάνθρακας με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, που συμβάλλει στη σταδιακή απελευθέρωση γλυκόζης και στην αποφυγή απότομων αυξήσεων της ινσουλίνης, που σχετίζονται με επιδείνωση του λιπιδαιμικού προφίλ.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του κριθαριού είναι ότι οι βήτα-γλυκάνες του κατανέμονται σε όλο τον κόκκο και όχι μόνο στο εξωτερικό περίβλημα, όπως συμβαίνει με το σιτάρι. Για να αποδώσει όμως ένα τέτοιο γεύμα τα μέγιστα οφέλη, θα πρέπει να εντάσσεται σε μία ισορροπημένη διατροφή, όπως η μεσογειακή.

Το ιδανικό πιάτο περιλαμβάνει άφθονα λαχανικά, που ενισχύουν την πρόσληψη φυτικών ινών χωρίς να προσθέτουν πολλές θερμίδες. Ως πηγή πρωτεΐνης προτείνονται κυρίως τα όσπρια, τα οποία σε συνδυασμό με το κριθάρι προσφέρουν πλήρες φάσμα αμινοξέων, ή εναλλακτικά λιπαρά ψάρια πλούσια σε Ωμέγα-3, που μειώνουν τα τριγλυκερίδια και προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα.

Καθοριστική είναι και η ποιότητα των λιπαρών καθώς συστήνεται η χρήση ελαιόλαδου που συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς λιπιδαιμικού προφίλ. Συνολικά, μια τέτοια διατροφική προσέγγιση, σε συνδυασμό με σωματική άσκηση, μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.