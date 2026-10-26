HIP RESURFACING: Η νέα πρωτοποριακή Αρθροπλαστική Ισχίου, στο εξειδικευμένο ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic - iefimerida.gr

Μια σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη Oρθοπαιδική Xειρουργική ήρθε στην Ελλάδα.

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – The Athens Clinic δημιούργησε το πρώτο ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο μια καινοτόμο τεχνική που διατηρεί περισσότερο φυσικό οστό και ανοίγει νέες προοπτικές κινητικότητας, ακόμη και για ασθενείς με υψηλές αθλητικές απαιτήσεις.

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Ποια είναι η HIP RESURFACING - ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ, με το καινοτόμο κεραμικό εμφύτευμα H1

H νέα πρωτοποριακή τεχνική HIP RESURFACING - ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ αλλάζει τα δεδομένα στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, διατηρώντας περισσότερο φυσικό οστό και προσφέροντας μία απολύτως λειτουργική άρθρωση με εξαιρετική κινητικότητα που επιτρέπει ακόμη και την έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Η HIP RESURFACING αποτελεί μία υψηλής αντοχής κι ασφάλειας ορθοπαιδική λύση, κατάλληλη για νεότερους κι δραστήριους ασθενείς, που επιθυμούν να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους χωρίς συμβιβασμούς, Για αυτόν τον λόγο, η τεχνική εφαρμόζεται με εντυπωσιακά αποτελέσματα ακόμη και σε ενεργούς αθλητές.

Η σημαντική της διαφορά της νέα τεχνικής σε σχέση με την κλασική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου είναι ότι δεν αφαιρείται εξ ολοκλήρου η φθαρμένη κεφαλή του μηριαίου οστού, αλλά μόνο σμιλεύεται, διατηρώντας έτσι μεγαλύτερο οστικό απόθεμα. Στη συνέχεια, η κεφαλή του μηριαίου οστού καλύπτεται με το προηγμένης βιοτεχνολογίας κεραμικό εμφύτευμα Η1, που εξασφαλίζει μία μακροχρόνια κι ανθεκτική άρθρωση.

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Αξίζει να τονιστεί η σημαντικότητα της διατήρησης μεγαλύτερου μέρους του φυσικού οστικού αποθέματος, ειδικά στους νεότερους ασθενείς, καθώς συνεκτιμάται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της θεραπείας και σε ενδεχόμενες μελλοντικές επεμβάσεις.

Η καινοτομία του κεραμικού εμφυτεύματος H1 συνδέεται με τις κεραμικές επιφάνειες τριβής, οι οποίες αποφεύγουν την απελευθέρωση μεταλλικών ιόντων που μπορεί να παρατηρηθεί σε εμφυτεύματα μετάλλου-σε-μέταλλο. Ο σχεδιασμός του λαμβάνει υπόψη τα φυσικά ανατομικά χαρακτηριστικά της άρθρωσης, διευρύνοντας τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου και για γυναίκες ή άνδρες με μικρότερη μηριαία κεφαλή.

Η HIP RESURFACING απευθύνεται κυρίως σε σωματικά δραστήριους ασθενείς με καλή ποιότητα οστών, που αντιμετωπίζουν παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. Η καταλληλότητα της επέμβασης καθορίζεται μέσα από εξατομικευμένη αξιολόγηση της ανατομίας, του οστικού αποθέματος και της συνολικής κλινικής εικόνας του ασθενούς από τον εξειδικευμένο στη μέθοδο Ορθοπαιδικό Χειρουργό.

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Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING

Διατήρηση φυσικού οστού: Η διαφύλαξη της μηριαίας κεφαλής επιτρέπει τη διατήρηση μεγαλύτερου οστικού αποθέματος σε σύγκριση με την κλασική ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Προηγμένη κεραμική τεχνολογία: Το ΚΕΡΑΜΙΚΟ εμφύτευμα H1 αξιοποιεί κεραμικές επιφάνειες τριβής, χωρίς την επαφή μετάλλου με μέταλλο. Το κεραμικό εμφύτευμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την υψηλή αντοχή, τη σταθερότητα και τη μακροχρόνια λειτουργικότητα της άρθρωσης.

Κινητικότητα και λειτουργικότητα: Η μέθοδος στοχεύει στην αποκατάσταση της κίνησης του ισχίου και στην ενίσχυση της αυτονομίας στην καθημερινότητα, με έμφαση στη λειτουργική αποκατάσταση μετά την επέμβαση.

Επιστροφή στην άθληση: Κατάλληλη για ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων αθλητών, που αναζητούν να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα.

Δυνατότητα συνδυασμού με τη μέθοδο AMIS: Η HIP RESURFACING μπορεί να συνδυαστεί με την ελάχιστα επεμβατική πρόσθια προσπέλαση AMIS (Anterior Minimally Invasive Surgery), με στόχο την προστασία των γλουτιαίων μυών, που συμβάλλουν στην ισορροπία και τη βάδιση, και τη διευκόλυνση της μετεγχειρητικής ανάρρωσης.

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ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – The Athens Clinic: Το εξιδεικευμένο ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING



Με επίκεντρο την εξειδίκευση, τη διεθνή επιστημονική εμπειρία και τις σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας, ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – The Athens Clinic ενισχύει τη θέση του στον τομέα της προηγμένης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING. Το Κέντρο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σημεία αναφοράς διεθνώς εφαρμογής της HIP RESURFACING - ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία μιας εξειδικευμένης κι εξαιρετικά έμπειρης στην μέθοδο χειρουργικής ομάδας.

Διεθνής εμπειρία & επιστημονικό κύρος με την υπογραφή των Professor Justin Cobb και Dr. Παναγιώτη Γκίκα

Στη διεύθυνση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING τελεί ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Dr. Παναγιώτης Γκίκας, Διευθυντής της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής & Μυοσκελετικής Ογκολογίας, με υψηλή εξειδίκευση στη μέθοδο και μακροχρόνια κλινική εμπειρία στο Λονδίνο ως στενός συνεργάτης του εμπνευστή και πρωτοπόρου της μεθόδου Professor Justin Cobb.

Η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ σηματοδοτήθηκε από την παρουσία του διεθνώς διακεκριμένου Professor Justin Cobb, Ομότιμου Καθηγητή Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο Imperial College London και Ορθοπαιδικού Χειρουργού της Cleveland Clinic London, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του πρωτοποριακού κεραμικού εμφυτεύματος H1.

Ο Dr. Παναγιώτης Γκίκας και ο Professor Justin Cobb, πλαισιωμένοι από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα, πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες επεμβάσεις με τη μέθοδο HIP RESURFACING στις υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic, με την πρώτη να αφορά το δεξί ισχίο γυναίκας κάτω των 50 ετών και τη δεύτερη να είναι αμφοτερόπλευρη επέμβαση σε άνδρα 40 ετών, αθλητή.

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Η πραγματοποίηση των δυο επεμβάσεων αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία μεταλαμπάδευσης της εξειδικευμένης γνώσης και ανταλλαγής επιστημονικής εμπειρίας με Έλληνες ορθοπαιδικούς.

Η δημιουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HIP RESURFACING αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη διαρκή δέσμευση του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic να προσφέρει στους ασθενείς πρόσβαση στην αιχμή της διεθνούς ιατρικής καινοτομίας, με την επιστημονική εξειδίκευση και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση να υπηρετούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – The Athens Clinic

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