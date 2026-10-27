«Καμπανάκι» για τη γρίπη: Μόλις 500.000 οι εμβολιασμοί -Στόχος τα 3 εκατ. σε έναν μήνα, ποιοι πρέπει να σπεύσουν - iefimerida.gr

Τους 3 εκατ. αντιγριπικούς εμβολιασμούς πρέπει να έχει φτάσει η Ελλάδα έως το τέλος του ερχόμενου Νοεμβρίου, προκειμένου να «χτιστεί» το λεγόμενο

«τοίχος ανοσίας», το οποίο θα λειτουργεί αρκούντως προστατευτικά για τους πλέον ευάλωτους και τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας στον γενικό πληθυσμό.

Όμως, έχουμε ένα πολύ «σκληρό» δεδομένο, το οποίο μας απομακρύνει για άλλη μια χρονιά από το ενδεχόμενο να καταφέρουμε να «χτίσουμε» το «τοίχος ανοσίας» κατά του ιού της γρίπης, όπως δεν τα καταφέραμε ούτε τα τελευταία τρία χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί βαίνουν αυξανόμενοι κατ’ έτος.

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Αυτό σημαίνει ότι οι πλέον ευάλωτοι και οι πιο ευπαθείς από τους συνανθρώπους μας, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θάνατο από τις επιπλοκές της γρίπης, πρέπει να σπεύσουν άμεσα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό τους, προκειμένου να είναι οι ίδιοι προστατευμένοι έναντι του ιού της γρίπης.

Να σημειωθεί ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός στη χώρα μας έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, ιδιαιτέρως σε σχέση με το γεγονός ότι η έξαρση της δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα έχει αρχίσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα αναφέρει στο iefimerida ο γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων (ΦΣΧ), Μανώλης Κατσαράκης, περίπου 500.000 είναι μέχρι στιγμής οι συνάνθρωποί μας οι οποίοι έχουν ήδη λάβει το αντιγριπικό τους εμβόλιο για τη χρονική περίοδο 2026 – 2027, και μάλιστα περίπου οι 350.000 έχουν ήδη λάβει το αντιγριπικό τους εμβόλιο χωρίς συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία όλης της χώρας.

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Ποιοι πρέπει να σπεύσουν για τον αντιγριπικό εμβολιασμό τους

Την ίδια στιγμή, εξάλλου, είναι πλέον γνωστό τοις πάσι ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει και προσβάλλει, πράγματι, όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όμως, τον υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση, ακόμη και για θάνατο, εξαιτίας της ανάπτυξης πολύ σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων είναι η πνευμονία και η εγκεφαλίτιδα, διατρέχουν, συγκεκριμένα, οι εξής ομάδες του γενικού πληθυσμού:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης.

Θηλάζουσες.

Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 40.

Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ., νόσος Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη).

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, νεοσύλλεκτων στις ένοπλες δυνάμεις κ.α.). Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο-Μάρτιο).

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

Επαγγελματίες, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά.

Παιδιά, ηλικίας άνω των 6 μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.

Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).

Μεταμόσχευση οργάνων.

Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφροπάθεια.

Νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα.

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