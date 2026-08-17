Χαράλαμπος Γώγος στο iefimerida: Δεν αρκεί να λαμβάνουμε μέτρα μόνο στην κορύφωση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου - iefimerida.gr

Υψηλή δραστηριοποίηση των υγειονομικών και των άλλων αρμόδιων αρχών της χώρας μας, προκειμένου να ανακοπεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, «βλέπει» ο ομότιμος καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος.

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Την ίδια στιγμή, ο Χαράλαμπος Γώγος τονίζει, με ιδιαίτερη έμφαση, στο iefimerida ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα από το χρονικό διάστημα στο οποίο κυκλοφορούν οι προνύμφες, μήνες πριν, δηλαδή, και όχι απλώς σε εκείνο το χρονικό διάστημα στο οποίο σημειώνεται η κορύφωση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.

Ο ομότιμος καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος

Χαράλαμπος Γώγος για την εξάπλωση των κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Συγκεκριμένα, ο Χαράλαμπος Γώγος υπογραμμίζει σχετικά τα εξής στο iefimerida:

«Νομίζω πως τα ατομικά μέτρα προστασίας παραμένουν σημαντικά όπως και η συνεπής ενημέρωση της πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, νομίζω πως χρειάζεται και πιστεύω πως γίνεται επιπλέον επιθετική και στοχευμένη παρέμβαση της Πολιτείας με επιτήρηση των κρουσμάτων και εντομολογική επιτήρηση, εντατικοποίηση των ψεκασμών, όπου υπάρχει ενεργός μετάδοση, στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής μετάδοσης (λιμνάζοντα ύδατα, φρεάτια, στάσιμα νερά κ.λπ). Σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση και επιπλέον προστασία των ηλικιωμένων και ευάλωτων συνανθρώπων μας, στους οποίους η νόσος διατρέχει σοβαρότερα. Είναι βασικό βέβαια να μην περιμένουμε αυξημένα κρούσματα για να αντιδράσουμε, αλλά να προηγείται η προνυμφοκτονία εγκαίρως, λίγους μήνες πριν».