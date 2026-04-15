GLP-1 φάρμακα (Ozempic & Mounjaro): Πώς επηρεάζουν το στομάχι και το έντερο - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια, φάρμακα όπως το Ozempic και το Mounjaro έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Η αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και στη ρύθμιση του σακχάρου τα έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή. Ωστόσο, μαζί με τα οφέλη, πολλοί ασθενείς παρατηρούν αλλαγές στο πεπτικό τους σύστημα, κυρίως στο στομάχι και το έντερο.

Τι ακριβώς συμβαίνει όμως στο σώμα μας;

Πώς δρουν τα φάρμακα GLP-1

Τα συγκεκριμένα φάρμακα μιμούνται μια φυσική ορμόνη του οργανισμού, το GLP-1, που εκκρίνεται μετά το φαγητό. Η ορμόνη αυτή βοηθά:

να αυξηθεί η παραγωγή ινσουλίνης

να μειωθεί η γλυκαγόνη

να ενισχυθεί το αίσθημα κορεσμού

να επιβραδυνθεί η λειτουργία του στομάχου

Το τελευταίο σημείο είναι και το πιο σημαντικό για το πεπτικό σύστημα. Με απλά λόγια, το φαγητό παραμένει περισσότερο χρόνο στο στομάχι πριν προχωρήσει στο έντερο. Αυτός ο μηχανισμός είναι που μας κάνει να χορταίνουμε πιο γρήγορα και να τρώμε λιγότερο.

Τι αλλάζει στην πέψη

Η πέψη είναι μια καλά «συντονισμένη» διαδικασία. Όταν επιβραδύνεται, το σώμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Με τη χρήση αυτών των φαρμάκων:

το στομάχι αδειάζει πιο αργά

η τροφή καθυστερεί να περάσει στο έντερο

ο εγκέφαλος λαμβάνει πιο έντονα σήματα κορεσμού

Για αυτό πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι νιώθουν πλήρεις με πολύ μικρότερες ποσότητες φαγητού ή ότι δεν έχουν την ίδια όρεξη όπως πριν.

Τα πιο συχνά συμπτώματα

Οι αλλαγές αυτές εξηγούν και τα συμπτώματα που εμφανίζονται συχνά, ιδιαίτερα στην αρχή της θεραπείας ή όταν αυξάνεται η δόση. Τα πιο συνηθισμένα είναι:

ναυτία (το πιο συχνό σύμπτωμα)

φούσκωμα και αέρια

δυσκοιλιότητα

διάρροια σε ορισμένες περιπτώσεις

αίσθημα βάρους μετά το φαγητό

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι ήπια και υποχωρούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς το σώμα προσαρμόζεται.

Γιατί εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα

Η βασική αιτία είναι η καθυστέρηση στην κένωση του στομάχου. Όταν το στομάχι κρατά το φαγητό για περισσότερο χρόνο:

αυξάνεται η πίεση στο στομάχι

δημιουργείται αίσθημα ναυτίας

εμφανίζονται περισσότερα αέρια

επηρεάζεται η κινητικότητα του εντέρου

Παράλληλα, επηρεάζεται και το «νευρικό σύστημα» του εντέρου, που ρυθμίζει την πέψη, οδηγώντας σε αλλαγές στις κενώσεις.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Αν και τα περισσότερα συμπτώματα είναι αναμενόμενα, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση:

έντονοι ή επίμονοι έμετοι

σοβαρός κοιλιακός πόνος

αδυναμία λήψης τροφής ή υγρών

σημεία αφυδάτωσης

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα, όπως γαστροπάρεση ή σοβαρή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Πρακτικές συμβουλές για καλύτερη ανοχή

Η σωστή καθημερινή διαχείριση μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ενοχλήσεις:

Προτιμήστε μικρά και συχνά γεύματα

Τρώτε αργά και μασάτε καλά

Αποφύγετε βαριά και λιπαρά φαγητά

Πίνετε υγρά σε μικρές γουλιές μέσα στη μέρα

Προτιμήστε ελαφριά, εύπεπτα τρόφιμα (ρύζι, πατάτα, γιαούρτι, άπαχο κρέας)

Κάντε ήπια σωματική δραστηριότητα, όπως περπάτημα μετά το φαγητό

Επιπλέον, η σταδιακή αύξηση της δόσης (και όχι απότομες αλλαγές) παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των συμπτωμάτων.

Ο ρόλος της ιατρικής παρακολούθησης

Η χρήση αυτών των φαρμάκων πρέπει πάντα να γίνεται υπό ιατρική καθοδήγηση. Η σωστή προσαρμογή της δόσης και η αξιολόγηση των συμπτωμάτων είναι κρίσιμες για την επιτυχία της θεραπείας.

Σε πολλές περιπτώσεις, μικρές αλλαγές στη δοσολογία ή στη διατροφή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα του ασθενούς.

Πέρα από το έντερο: μια συνολική προσέγγιση

Τα GLP-1 φάρμακα δεν είναι «μαγική λύση». Η αποτελεσματικότητά τους ενισχύεται όταν συνδυάζονται με σωστή διατροφή και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Η καλή λειτουργία του εντέρου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως:

η ποιότητα της διατροφής

η φυσική δραστηριότητα

η διαχείριση του στρες

Συμπέρασμα

Τα φάρμακα τύπου GLP-1 αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στη σύγχρονη ιατρική. Οι επιδράσεις τους στο στομάχι και το έντερο δεν είναι απλώς «παρενέργειες», αλλά μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν.

Η σωστή ενημέρωση και η προσαρμογή της καθημερινότητας βοηθούν τους ασθενείς να διαχειριστούν τα συμπτώματα χωρίς να διακόψουν τη θεραπεία. Με ισορροπημένη προσέγγιση και ιατρική παρακολούθηση, τα οφέλη μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, διατηρώντας παράλληλα καλή ποιότητα ζωής.

Γράφει ο Γεώργιος Καλλιμάνης,Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.