Άνοιξε η διαδικασία για τα επιπλέον 2.100 ευρώ μηνιαίως σε γιατρούς στα νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων - iefimerida.gr

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους γιατρούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας, προκειμένου να ενισχύσουν ουσιαστικά και άμεσα τις υγειονομικές μονάδες νησιών.

Η πρόσκληση αφορά, συγκεκριμένα, τους γιατρούς του ΕΣΥ από όλη την επικράτεια, οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 5129/2024 (Α’ 124), προκειμένου να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ενίσχυση των νησιωτικών υγειονομικών μονάδων, αρμοδιότητας της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Προβλέπονται τα εξής οικονομικά κίνητρα:

Πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ

Πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής)

Πλήρης κάλυψη εξόδων διαμονής

Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας

Η δράση αφορά τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία σε:

Τήνο, Καρλόβασι, Μύκονο, Ίο, Μήλο, Αμοργό, Πάτμο, Γαλατά, Αίγινα, Πάρο, Άνδρο, Σύμη, Κέα, Σίφνο, Μεγίστη, Λειψούς, Δονούσα, Σχοινούσα, Τήλο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Κύθνο, Ηράκλεια, Φούρνους και Σπέτσες.

Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, μέσω του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση στην ηλεκτρονική

διεύθυνση protokollo@2dype.gov.gr

Μάλιστα, προβλέπεται επίσης πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, μέσω της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, δηλαδή παρέχονται επιπλέον 1.500 ευρώ μηνιαίως, πέραν των τακτικών αποδοχών, ενώ η εν λόγω οικονομική ενίσχυση αφορά γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες και δυσπρόσιτες περιοχές. Ενδεικτικά, αυτά τα νησιά είναι τα εξής:

Αγκίστρι, Αντικύθηρα, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Οινούσσες, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αρκιοί, Κάσος, Κέα, Κύθνος, Νίσυρος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος, Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Αντίπαρος, Μεγίστη, Τήλος, Χάλκη, Φούρνοι Κορσεών, Ψέριμος, Θηρασιά, Θύμαινα, Σύμη, Αμοργός και Ίος.

Που μπορούν επίσης να ενημερωθούν οι γιατροί για τα κίνητρα

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν, επιπλέον, να ενημερωθούν για πρόσθετα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται από Δήμους και Περιφέρειες, όπως οικονομική ενίσχυση, στέγαση, σίτιση ή άλλες διευκολύνσεις, μέσω του συνδέσμου: Πρόσθετα Κίνητρα στη σχετική εφαρμογή της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.