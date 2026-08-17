Οι δύο κατηγορίες επαγγελματιών που έχουν τα μικρότερα ποσοστά κινδύνου θανάτου από Αλτσχάιμερ -Το «κλειδί» στη δουλειά τους - iefimerida.gr

Ένα απροσδόκητο συμπέρασμα εξήχθη έπειτα από μελέτη, η οποία εξέτασε τα πιστοποιητικά θανάτου σχεδόν εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μελέτη του 2024 έδειξε πως οδηγοί ταξί και ασθενοφόρων έχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από Αλτσχάιμερ. Το πλεονέκτημα αποδίδεται στη συνεχή πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο και όχι σε επαγγέλματα με προκαθορισμένες διαδρομές, όπως οι οδηγοί λεωφορείων.

Η σύνδεση εντοπίζεται στον ιππόκαμπο, περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει μνήμη και πλοήγηση. Εμβληματική μελέτη του 2000 σε ταξιτζήδες του Λονδίνου έδειξε πως ο ιππόκαμπός τους είχε περισσότερη φαιά ουσία, η οποία αυξανόταν με την εμπειρία.

Η έρευνα επεκτείνεται στο εάν η χωρική σκέψη μέσω οθόνης, όπως σε χαρτογράφους, έχει παρόμοια οφέλη. Συναφής μελέτη του 2023 συνέδεσε τη διαβίωση σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα με χαμηλότερα ποσοστά Αλτσχάιμερ, ενισχύοντας τη θεωρία της νοητικής χαρτογράφησης.

Η παρατεταμένη χωρική σκέψη φαίνεται πως χτίζει «γνωστική εφεδρεία», προστατεύοντας τον εγκέφαλο από την εξασθένηση. Αυτό καθιστά την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συνταξιοδότηση κρίσιμα ζητήματα για τη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας.

Οι οδηγοί ταξί και ασθενοφόρων παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ σε σχέση με σχεδόν κάθε άλλο επάγγελμα. Αυτό ήταν το απροσδόκητο συμπέρασμα μιας μελέτης του 2024, η οποία εξέτασε τα πιστοποιητικά θανάτου σχεδόν εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Το εύρημα αυτό έκανε τον Χατίμ Σαρίφ, καθηγητή πολιτικού και περιβαλλοντικού μηχανικού στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, να εκπλαγεί, καθώς τα δύο αυτά επαγγέλματα βασίζονται στο ίδιο πράγμα με τη δική του δουλειά, δηλαδή στους χάρτες. Ο ίδιος έχει περάσει πάνω από δύο δεκαετίες κοιτάζοντας χάρτες, όχι χάρτινους, αλλά ψηφιακούς, με πολλαπλά επίπεδα πληροφορίας, όπως ζώνες πλημμύρας πάνω σε απογραφικά δεδομένα, σημεία τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με τη γεωμετρία του οδικού δικτύου, ή δορυφορικές μετρήσεις βροχόπτωσης σε ολόκληρες λεκάνες ποταμών.

Η σημασία της χωρικής σκέψης

Ο ίδιος πάντα θεωρούσε τη λεγόμενη χωρική σκέψη μέσα από επίπεδα χαρτών ως αμιγώς επαγγελματική δεξιότητα, όμως η μελέτη για τους οδηγούς ταξί και ασθενοφόρων τον έκανε να αναρωτηθεί αν αυτή η νοητική εργασία κάνει κάτι καλό στον εγκέφαλο.

Από τα εννέα εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου που εξετάστηκαν, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022, οι οδηγοί ταξί και ασθενοφόρων είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από Αλτσχάιμερ ανάμεσα σε 443 επαγγέλματα. Μετά την προσαρμογή για ηλικία, φύλο, φυλή, εθνικότητα και εκπαίδευση, περίπου ένας στους εκατό οδηγούς ταξί και ασθενοφόρων πέθανε από Αλτσχάιμερ, έναντι ενός στους εξήντα στον γενικό πληθυσμό.

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Το μοτίβο αυτό δεν επεκτεινόταν σε άλλα επαγγέλματα οδήγησης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κλειδί για τη μείωση του κινδύνου Αλτσχάιμερ δεν ήταν η ίδια η οδήγηση, αλλά η συνεχής πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή η διαρκής εργασία εντοπισμού της θέσης κάποιου στον χώρο, παρακολούθησης ενός προορισμού και ενημέρωσης ενός νοητικού χάρτη καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Οδηγοί σε επαγγέλματα με σταθερές ή προκαθορισμένες διαδρομές, όπως οι οδηγοί λεωφορείων ή οι πιλότοι αεροσκαφών, δεν φαίνεται να απολαμβάνουν το ίδιο πλεονέκτημα.

Οι ερευνητές πιστεύουν πως η σύνδεση ανάμεσα στην έντονη πλοήγηση και τον χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ αφορά τον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τη μνήμη και τη χωρική πλοήγηση. Πρόκειται για μία από τις πρώτες περιοχές που πλήττει η νόσος του Αλτσχάιμερ, καθώς προβλήματα χωρικού προσανατολισμού συχνά εμφανίζονται πριν από την εμφανή απώλεια μνήμης.

Σε μια εμβληματική μελέτη του 2000, νευροεπιστήμονες συνέκριναν τους εγκεφάλους αδειούχων ταξιτζήδων του Λονδίνου με ανθρώπους που δεν οδηγούσαν ταξί. Τα ευρήματά τους αποτέλεσαν την πρώτη απόδειξη, μέσω απεικόνισης, ότι περιοχές του ενήλικου εγκεφάλου μπορούν να αλλάξουν μετρήσιμα υπό συνεχή χωρική απαίτηση. Για να αποκτήσουν άδεια οι ταξιτζήδες του Λονδίνου πρέπει να απομνημονεύσουν πάνω από 25.000 δρόμους σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων από το Τσάρινγκ Κρος, μια δοκιμασία γνωστή ως «The Knowledge», η οποία διαρκεί τρία έως τέσσερα χρόνια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ταξιτζήδες του Λονδίνου είχαν μετρήσιμα περισσότερη φαιά ουσία στον οπίσθιο ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου συνδεδεμένη με την αποθήκευση χαρτών μεγάλης κλίμακας. Ο όγκος αυτός συσχετιζόταν με την εμπειρία, δηλαδή όσο περισσότερο καιρό οδηγούσε κάποιος τόσο μεγαλύτερη ήταν αυτή η περιοχή του εγκεφάλου του. Η αλλαγή χτιζόταν μέσω εξάσκησης και όχι μέσω κληρονομικότητας. Ενώ άνθρωποι με έμφυτη ικανότητα στον προσανατολισμό μπορεί να ελκύονται περισσότερο από τέτοιου είδους επαγγέλματα, η ίδια η δουλειά φαίνεται να έχει επίδραση στον εγκέφαλο.

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Από τα εννέα εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου που εξετάστηκαν, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022, οι οδηγοί ταξί και ασθενοφόρων είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από Αλτσχάιμερ ανάμεσα σε 443 επαγγέλματα / ΙΝΤΙΜΕ

Συνθέτουν μια συνεκτική εικόνα

Οι δύο αυτές μελέτες συνθέτουν μια συνεκτική εικόνα: η εργασία που ασκεί εντατικά τον ιππόκαμπο μπορεί να τον αναδιαμορφώνει, και αυτή η αναδιαμόρφωση μπορεί να προσφέρει προστασία απέναντι σε μία από τις πιο φοβισμένες ασθένειες της γήρανσης.

Χαρτογράφοι, πολεοδόμοι και αναλυτές γεωχωρικών δεδομένων περνούν την εργάσιμη μέρα τους σε συνεχή χωρική σκέψη. Ένας ειδικός σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών μπορεί να συνδυάζει δεδομένα πληθυσμού με χάρτες έκθεσης σε πλημμύρες για να εντοπίσει ποιοι κινδυνεύουν, ή να διαβάζει δορυφορικές εικόνες για να χαρτογραφήσει την κάλυψη γης μετά από πυρκαγιά. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η χωρική σκέψη μέσω μιας οθόνης ενεργοποιεί τον ιππόκαμπο με τον ίδιο τρόπο που το κάνει η κίνηση μέσα σε μια πραγματική πόλη.

Ενώ ένας ταξιτζής πλοηγείται από μέσα στη σκηνή, σε επίπεδο δρόμου, οι ερευνητές γεωχωρικών συστημάτων φαντάζονται τον χώρο από ψηλά, σαν χάρτη, κάτι που οι γνωσιακοί επιστήμονες αποκαλούν αλλοκεντρική σκέψη. Ωστόσο, οι δύο αυτές προοπτικές επικαλύπτονται στον εγκέφαλο, καθώς ο ιππόκαμπος χτίζει χάρτες και από εξωτερικές οπτικές γωνίες, όχι μόνο από τη θέση του ίδιου του πλοηγού.

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Μετά την προσαρμογή για ηλικία, φύλο, φυλή, εθνικότητα και εκπαίδευση, περίπου ένας στους εκατό οδηγούς ταξί και ασθενοφόρων πέθανε από Αλτσχάιμερ, έναντι ενός στους εξήντα στον γενικό πληθυσμό / ΙΝΤΙΜΕ

Έρευνα πάνω στους νοητικούς χάρτες οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα με τη μελέτη για τους ταξιτζήδες. Το 2023, ερευνητές έτρεξαν ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης σε δεδομένα πάνω από 22.500 ανθρώπων και κατάφεραν να προβλέψουν ποιοι ταχυδρομικοί κώδικες είχαν υψηλότερα ποσοστά Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 84%, με βάση την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Όσοι ζούσαν σε χωρικά σύνθετα περιβάλλοντα, δηλαδή εκείνα που αναγκάζουν σε ενεργή χαρτογράφηση, όπως πυκνά οδικά δίκτυα με πολλές διασταυρώσεις, ποικίλα σημεία ενδιαφέροντος και ορόσημα, καθώς και πολλαπλές διαδρομές, είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ.

Μια μεταγενέστερη μελέτη συνέδεσε τη γεωχωρική πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος κάποιου με μεγαλύτερο όγκο στις περιοχές χωρικής πλοήγησης του εγκεφάλου. Οι ερευνητές διατύπωσαν την υπόθεση πως η τακτική δημιουργία νοητικών χαρτών ασκεί ακριβώς το κύκλωμα που πλήττει πρώτο η νόσος του Αλτσχάιμερ. Οι δύο αυτές μελέτες, ωστόσο, εστιάζουν στο πού ζουν οι άνθρωποι και όχι στο τι δουλειά κάνουν, οπότε το αν η χωρική σκέψη μέσω οθόνης ασκεί το ίδιο κύκλωμα με την πραγματική πλοήγηση σε μια πόλη παραμένει αδοκίμαστο.

Οι επιπτώσεις του ερωτήματος αν η παρατεταμένη χωρική σκέψη προστατεύει τον εγκέφαλο ξεπερνούν κατά πολύ τους χαρτογράφους και τους ταξιτζήδες. Επανειλημμένες μελέτες έχουν βρει σύνδεση ανάμεσα σε νοητικά απαιτητικά επαγγέλματα και καθυστερημένη γνωστική εξασθένηση, ακόμη και μετά τον υπολογισμό της εκπαίδευσης. Η έρευνα πάνω στη γνωστική εφεδρεία, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να συνεχίζει να λειτουργεί παρά την ασθένεια, μπορεί να εξηγήσει γιατί δύο άνθρωποι με παρόμοιο βάρος νόσου μπορεί να παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα γνωστικής εξασθένησης.

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Αν η απαιτητική χωρική σκέψη προστατεύει πράγματι τον εγκέφαλο, τότε ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες σχεδιάζουν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συνταξιοδότηση γίνονται όλα ζητήματα εγκεφαλικής υγείας. Η χωρική σκέψη μπορεί να εξασκηθεί, και οι ευκαιρίες κατάρτισης είναι ήδη ευρέως διαθέσιμες, μέσα από προγράμματα γεωγραφίας, μηχανικής, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικών επιστημών σε όλο τον κόσμο.