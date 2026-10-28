Γιαννάκος: Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ πιέζονται από την έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι από την έξαρση των λοιμώξεων - iefimerida.gr

Χωρίς ενδείξεις ασυνήθιστης έξαρσης της γρίπης και της COVID-19, αλλά με τις χρόνιες αδυναμίες του ΕΣΥ να επιβαρύνουν τα δημόσια νοσοκομεία, διαμορφώνεται η εικόνα των νοσηλειών στη χώρα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, και με βάση την επίσημη ημερήσια κίνηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας, δεν προκύπτει ασυνήθιστη αύξηση των περιστατικών γρίπης και λοίμωξης COVID-19, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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Όπως επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, «προσελεύσεις και νοσηλείες ασθενών με τις συγκεκριμένες λοιμώξεις καταγράφονταν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Κατά την προχθεσινή εφημερία του «Ευαγγελισμού» προσήλθαν 52 ασθενείς με πυρετό, αριθμός που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, θεωρείται συνηθισμένος.

Χθες, επίσης στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύονταν πέντε ασθενείς με γρίπη και 24 με λοίμωξη COVID-19, εκ των οποίων ένας σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Σε πανελλαδικό επίπεδο, 203 ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 νοσηλεύονταν χθες σε απλές κλίνες, ενώ ένας νοσηλευόταν σε ΜΕΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ίδια η Ομοσπονδία.

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Στο επίκεντρο των επισημάνσεων του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ βρίσκονται οι μαζικές προσελεύσεις ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), οι οποίες, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Μιχάλης Γιαννάκος, «δεν αποτελούν αποκλειστικό χαρακτηριστικό περιόδων έξαρσης λοιμώξεων, αλλά συνδέονται με διαχρονικά προβλήματα στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αποδίδει σημαντικό μέρος της πίεσης στην απουσία ενός αποτελεσματικού θεσμού προσωπικού ή οικογενειακού γιατρού, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το σύστημα Υγείας της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει ότι η ανεπάρκεια του συνόλου των παθολογικών κλινών οδηγεί σε υπεράριθμες νοσηλείες, ανάπτυξη ράντζων και φιλοξενία παθολογικών περιστατικών σε άλλες κλινικές, ακόμη και σε χειρουργικές κλινικές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, οι συνθήκες αυτές επιβαρύνουν τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ και συνδέονται με αυξημένους κινδύνους ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.



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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Μιχάλης Γιαννάκος στις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών σε περιφερειακά νοσοκομεία του ΕΣΥ, οι οποίες, όπως υποστηρίζει πάντα ο ίδιος, οδηγούν σε υπολειτουργία των παθολογικών κλινικών και σε συχνές διακομιδές ασθενών προς άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ενδεικτική της επιβάρυνσης που δέχονται μεγάλα νοσοκομεία του Λεκανοπέδιου είναι, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η κατάσταση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Χαϊδαρίου «Αττικόν», όπου το 55% επί του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών στο ίδρυμα προέρχεται από άλλους νομούς της περιφέρειας της χώρας μας.