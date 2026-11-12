Γεωργιάδης για φαρμακευτική κάνναβη: Στους 50.000 οι ασθενείς με πρόσβαση – Έρχεται τρίτη ελληνική εταιρεία

Στους 50.000 υπολογίζονται πλέον οι ασθενείς που έχουν πρόσβαση σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, όπως ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μια δεύτερη ελληνική εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των προϊόντων της στην αγορά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθεί και τρίτη.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στις 23 Οκτωβρίου, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που είχε πραγματοποιήσει στο θεσμικό πλαίσιο της φαρμακευτικής κάνναβης κατά τη θητεία του στο υπουργείο Ανάπτυξης, τροποποιώντας το πλαίσιο που είχε θεσπιστεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές εξυπηρετούσαν δύο βασικούς στόχους: αφενός να διασφαλιστεί η ελεγχόμενη πρόσβαση ασθενών που προηγουμένως αναζητούσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα μέσω άλλων δικτύων προμήθειας και αφετέρου να δημιουργηθεί ένας νέος παραγωγικός τομέας για την ελληνική οικονομία.

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﻿Από την πρώτη ασθενή στους 50.000

Η πορεία μέχρι τη σημερινή εικόνα υπήρξε σταδιακή. Η συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα άρχισε ουσιαστικά το 2024, με την ένταξη των πρώτων σκευασμάτων ελληνικής παραγωγής στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Εκείνη την περίοδο, ο υπουργός Υγείας είχε υποδεχθεί στο υπουργείο την πρώτη ασθενή που έλαβε σχετικό σκεύασμα, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι η προσωπική του άποψη για τη φαρμακευτική κάνναβη είχε διαφοροποιηθεί με την πάροδο των ετών.



Πλέον, η εκτίμηση για 50.000 ασθενείς προβάλλεται ως ένδειξη της λειτουργίας του συστήματος. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αριθμός βασίζεται σε εκτίμηση του υπουργού, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τις ενεργές συνταγογραφήσεις ή τις παθήσεις για τις οποίες χορηγούνται τα σκευάσματα.

﻿Ποιοι μπορούν να λάβουν συνταγή﻿

Η συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάνναβης επιτρέπεται αποκλειστικά σε ενήλικους ασθενείς και για συγκεκριμένες εγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΟΦ, στις ενδείξεις αυτές συγκαταλέγονται η έντονη ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ο χρόνιος και νευροπαθητικός πόνος, η σπαστικότητα που σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και η ενίσχυση της όρεξης στο πλαίσιο της παρηγορητικής φροντίδας.

Πρόσφατα, ο ΕΟΦ διεύρυνε τον κατάλογο με δύο επιπλέον ενδείξεις. Η πρώτη αφορά τη συμπτωματική ανακούφιση από κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και ανορεξία σε ασθενείς που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn. Η δεύτερη ένδειξη, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση της δευτερογενούς αϋπνίας και των διαταραχών ύπνου, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου η αϋπνία είναι σοβαρή και επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ασθενούς. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιατρική χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης. Και στις δύο νέες ενδείξεις, η φαρμακευτική κάνναβη χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή, χωρίς να υποκαθιστά τις ήδη καθιερωμένες φαρμακευτικές θεραπείες.

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﻿Αυστηρότεροι κανόνες για τα προϊόντα εκτός φαρμακείων

Η νέα ανακοίνωση πραγματοποιείται λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 5322/2026, μέσω του οποίου το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τα προϊόντα κάνναβης ελεύθερης πώλησης. Με τις νέες ρυθμίσεις απαγορεύτηκε η πώλησή τους σε περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πωλητές, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης.

Το υπουργείο Υγείας είχε διευκρινίσει ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν επηρεάζουν τη φαρμακευτική κάνναβη, η οποία εξακολουθεί να διατίθεται αποκλειστικά κατόπιν ιατρικής συνταγής. Η κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής διαμορφώνεται πλέον γύρω από δύο άξονες: την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά προϊόντων ελεύθερης πώλησης και την περαιτέρω ανάπτυξη της πρόσβασης μέσω του ιατρικού συστήματος.

﻿Η συμβολή της τηλεϊατρικής

Στο πλαίσιο της ιατρικής πρόσβασης στη φαρμακευτική κάνναβη, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και η τηλεϊατρική, διευκολύνοντας ιδιαίτερα τους ασθενείς που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα ReliefTime, η πρώτη στην Ελλάδα με ιατρούς εξειδικευμένους στη φαρμακευτική κάνναβη, υπό την αιγίδα της UKMCCS. Μέσω της πλατφόρμας, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούνται εξ αποστάσεως από ιατρό, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.



Το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα επικεντρώνεται στην είσοδο της τρίτης ελληνικής εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και στην εξέλιξη του αριθμού των ασθενών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πρόσβαση στη φαρμακευτική κάνναβη θα συνεχίσει να διευρύνεται με τον ίδιο ρυθμό.

