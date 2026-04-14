«Φρένο» Άδωνι στις αυθαιρεσίες του ακυρωθέντος Δ.Σ. του ΠΙΣ - iefimerida.gr

Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η ισορροπία και η εύρυθμη λειτουργία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

O λόγος είναι η ακατανόητη πρωτοβουλία του δικαστικώς ακυρωθέντος Δ.Σ. του Συλλόγου να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του ΠΙΣ, αφού θα έχει αποκλείσει προηγουμένως σχεδόν τους μισούς γιατρούς της χώρας μας από το εκλογικό τους δικαίωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστικώς ακυρωθέν Δ.Σ. του ΠΙΣ έχει αποφασίσει να εξαιρέσει του εκλογικού δικαιώματός τους όλους τους γιατρούς - μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), επικαλούμενο λόγους ταμειακής τακτοποίησης του Συλλόγου έναντι του ΠΙΣ.

Άμεση ήταν σήμερα η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει πάραυτα υπουργική απόφαση, προκειμένου να υποχρεώνεται το Δ.Σ. του ΠΙΣ να διεξαγάγει νόμιμες εκλογές, με τη συμμετοχή όλων εκείνων των γιατρών - μελών τοπικών ιατρικών συλλόγων, τους οποίους προσμετρά στο εκλογικό σώμα η αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παρέμβαση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέστησε σαφές σήμερα ότι από τις αρχαιρεσίες, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 26 Απριλίου στον ΠΙΣ, θα εξαιρεθούν μόνον όσοι ιατρικοί σύλλογοι έχουν ήδη αποκλειστεί ονομαστικά από το ΣτΕ και ουδείς άλλος.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει τα εξής σχετικά:

«'Ελαβα δύο αιτήσεις θεραπείας κατά της προσφάτου αποφάσεως του ανασυσταθέντος ΔΣ του ΠΙΣ, σύμφωνα με την οποία αποκλείονται από την εκλογική διαδικασία της 26ης Απριλίου περισσότεροι από τους μισούς ιατρούς της χώρας. Η πρώτη αίτηση θεραπείας με ημερομηνία 08/04/2026 ήταν του ΙΣΑ, η δεύτερη με σημερινή ημερομηνία τριών μελών του ΔΣ του ΠΙΣ και συγκεκριμένα των Παύλου Καψαμπέλη, Γεωργίου Ελευθερίου και Άννας Μαστοράκου. Παραθέτω από την σελίδα μου στο facebook το πλήρες κείμενο. Οι αιτήσεις θεραπείας γίνονται δεκτές και άμεσα θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση. Από τις εκλογές της 26ης Απριλίου αποκλείονται μόνον όσοι Σύλλογοι έχουν αποκλειστεί ονομαστικά από το ΣτΕ και ουδείς άλλος. Κάνω δημόσια έκκληση να επικρατήσει ηρεμία μεταξύ τους, σεβασμός στους νόμους και στις δικαστικές αποφάσεις και να έχουμε ήρεμες εκλογές. Όποιος παραβιάσει την Υπουργική μου απόφαση θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την μεγάλη περιπέτεια στην οποία θα βρεθεί δυστυχώς ο ΠΙΣ, ένας από τους ιστορικότερους επιστημονικούς Συλλόγους της Χώρας».