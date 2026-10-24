Διατροφολόγος για τις φακές: «Θα πρέπει να προσθέσετε λίγο ξύδι ή χυμό πορτοκαλιού στην κατσαρόλα, για να βοηθήσετε στην απορρόφηση του σιδήρου» - iefimerida.gr

Οι φακές αποτελούν από τα πιο αγαπημένα πιάτα της παραδοσιακής κουζίνας, προσφέροντας πλούσια θρεπτικά συστατικά και αξεπέραστη γεύση σε μικρούς και μεγάλους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Διατροφολόγοι προτείνουν την προσθήκη βιταμίνης C, όπως ξίδι, ντομάτα ή πιπεριά, κατά το μαγείρεμα της φακής. Η κίνηση αυτή αποτελεί το «κλειδί» για την καλύτερη απορρόφηση του φυτικού σιδήρου από τον οργανισμό.

Η βιταμίνη C ενισχύει τη διατροφική αξία καθώς διασπά «αντι-θρεπτικά» συστατικά, όπως το οξαλικό και το φυτικό οξύ. Οι ουσίες αυτές εμποδίζουν φυσιολογικά την πέψη και την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων από τον οργανισμό.

Μέσω της μείωσης αυτών των ουσιών, ο οργανισμός αφομοιώνει πιο αποτελεσματικά τα θρεπτικά στοιχεία, ενώ το γεύμα γίνεται σημαντικά πιο ελαφρύ. Επιπλέον, η τεχνική αυτή μειώνει τον ήδη χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη των οσπρίων.

Η συγκεκριμένη μαγειρική μέθοδος είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για άτομα που πάσχουν από διαβήτη ή επιδιώκουν να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μετατρέποντας τις φακές σε έναν ισχυρό σύμμαχο της υγείας.

Αν και το δημοφιλές αυτό όσπριο είναι ευρέως γνωστό ως μια εξαιρετική πηγή σιδήρου, οι διατροφολόγοι επισημαίνουν μια σημαντική λεπτομέρεια.

Ο σίδηρος φυτικής προέλευσης δεν απορροφάται πάντα στον μέγιστο βαθμό από τον ανθρώπινο οργανισμό.

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Το κόλπο στις φακές που αλλάζει τα δεδομένα

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, οι ειδικοί προτείνουν ένα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό μαγειρικό κόλπο που αλλάζει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Ισπανό διατροφολόγο Πάμπλο Οχέδα, η προσθήκη μιας ορισμένης ποσότητας βιταμίνης C κατά τη διάρκεια της παρασκευής του φαγητού είναι το «κλειδί» για τη σωστή απορρόφηση του σιδήρου.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με την προσθήκη λίγου ξιδιού, ντομάτας, πιπεριάς ή ακόμη και με λίγο στυμμένο χυμό πορτοκαλιού στην κατσαρόλα.

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Η συγκεκριμένη κίνηση δεν ενισχύει μόνο τη γεύση του πιάτου, αλλά συμβάλλει δραστικά στη διάσπαση ορισμένων «αντι-θρεπτικών» συστατικών, όπως το οξαλικό και το φυτικό οξύ, τα οποία φυσιολογικά εμποδίζουν την πέψη.

Πιο ελαφρύ γεύμα για το στομάχι

Με τη μείωση αυτών των ουσιών, ο οργανισμός αφομοιώνει πολύ πιο αποτελεσματικά τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, ενώ παράλληλα το γεύμα γίνεται σημαντικά πιο ελαφρύ για το στομάχι.

Επιπλέον, η προσθήκη βιταμίνης C συμβάλλει στη μείωση του ήδη χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που διαθέτουν οι φακές. Σύμφωνα με το eleconomista.es, το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη τεχνική ιδιαίτερα ωφέλιμη για όσους πάσχουν από διαβήτη ή επιθυμούν να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.

Με ένα τόσο απλό υλικό, η διατροφική αξία της φακής εκτοξεύεται, μετατρέποντας ένα καθημερινό φαγητό σε πραγματικό σύμμαχο της υγείας μας.

