EVIOL LactoBalance: Ένας νέος σύμμαχος για εσωτερική ισορροπία και καθημερινή ευεξία - iefimerida.gr

Μήπως η ευεξία ξεκινά από μέσα μας; Και ποιο μπορεί να είναι πραγματικά το μυστικό; Σε μία καθημερινότητα που «τρέχει» ασταμάτητα, η φράση – κλειδί είναι μία: Μικροβίωμα σε ισορροπία!

Ατελείωτες ώρες στο γραφείο, καθιστική ζωή, άγχος, φαγητό στα γρήγορα, συχνές μετακινήσεις και ύστερα τι; Η σύγχρονη ζωή αποδεικνύεται εξαιρετικά απαιτητική, βάζοντας συνεχώς τον οργανισμό μας σε δοκιμασίες. Κάπως έτσι ταλαιπωρείται σημαντικά και το πεπτικό μας σύστημα, με το έντερο – το οποίο αποτελεί τον δεύτερο εγκέφαλο – να υποβάλλεται σε συνεχή crash tests. Άλλωστε, όπως καταδεικνύουν επιστημονικές έρευνες, η καλή λειτουργία του οργανισμού, η ενέργεια και πολλές φορές ακόμη και η διάθεσή μας ξεκινούν από αυτό ακριβώς το σημείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Ένα νέο για τη φροντίδα του μικροβιώματος

Το EVIOL LactoBalance έρχεται για να κάνει τη διαφορά και να βάλει σε… τάξη τα πράγματα! Πρόκειται για ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει 8 δισεκατομμύρια ζωντανά βακτήρια ανά κάψουλα από 7 διαφορετικά στελέχη, μαζί με φυτικές ίνες, βιταμίνες Β2,Β3 και ψευδάργυρο. Και για να το πούμε λίγο πιο παραστατικά, είναι σαν να προσφέρουμε στον οργανισμό μια «ομάδα ειδικών» που φροντίζουν καθημερινά το μικροβίωμα και, κατ’ επέκταση, τη συνολική μας ευεξία.

Δεν πρόκειται για μια ακόμη τάση. Το EVIOL LactoBalance περιέχει στελέχη που έχουν αξιολογηθεί σε αυστηρές, τριπλά τυφλές, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και έχουν αποδειχθεί πως ενισχύουν τη διατήρηση της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. Ειδικότερα, το Lactobacillus acidophilus (HOWARU NCFM™) συμβάλλει στην εξομάλυνση συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου, ενώ το Bifidobacterium lactis (HOWARU® HN019™) έχει αποδείξει σημαντική δράση στην ανακούφιση της λειτουργικής δυσκοιλιότητας. Την ίδια στιγμή, τα μικροθρεπτικά συστατικά – βιταμίνες Β2, Β3 και ψευδάργυρος – δουλεύουν αθόρυβα για να διατηρήσουν τους βλεννογόνους υγιείς και να ενισχύσουν τον μεταβολισμό, καθώς και τη σύνθεση των πρωτεϊνών.

Όμως, ποιοι χρειάζονται περισσότερο το EVIOL LactoBalance;

Όσοι λαμβάνουν αντιβιοτική αγωγή, όσοι δεν καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες, όσοι ταξιδεύουν ή αλλάζουν συχνά περιβάλλον, όσοι ζουν με καθημερινό στρες, αλλά και όλοι εκείνοι που αναζητούν μια λύση για ρυθμισμένο έντερο και εσωτερική ισορροπία. Μία μόνο κάψουλα την ημέρα μπορεί να γίνει το μικρό καθημερινό ritual για περισσότερη ευεξία με την υπογραφή αξιοπιστίας της EVIOL, ενός από τα μεγαλύτερα brands στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί EVIOL σημαίνει εμπιστοσύνη & πρωτοπορία

Η EVIOL συστήνεται στην ελληνική αγορά το 1978, με την πρώτη ελληνική μαλακή κάψουλα βιταμίνης Ε. Σήμερα διαθέτει την πλήρη σειρά εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και της ιατρικής κοινότητας.

Με έδρα την Ελλάδα, τεχνογνωσία δεκαετιών και γραμμή παραγωγής ευθυγραμμισμένη με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, η EVIOL συνδυάζει τη φύση με την επιστήμη, με καινοτόμα συμπληρώματα διατροφής που απαντούν στις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Το EVIOL LactoBalance αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και φιλοσοφίας για την ευεξία. Φέρνει σε πρώτο πλάνο την αυτοφροντίδα, μέσα από τη βάση της υγείας του εντέρου. Γιατί όταν εκεί υπάρχει ισορροπία, όλα γύρω – και μέσα μας – βρίσκουν τον ρυθμό τους.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο eviol.gr.