Μελέτη: Οι επιπτώσεις της έντονης ζέστης στην υγεία εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους - iefimerida.gr

Εκπονείται ερευνητική μελέτη, που στοχεύει στην κατανόηση των επιπτώσεων της έντονης ζέστης και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην υγεία εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους.

Η έρευνα εκπονείται στα Τρίκαλα, από την e-Trikala Α.Ε., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ISMED-CLIM, το οποίο εστιάζει στη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία εργαζομένων

Κεντρικός άξονας του έργου, όπως ανακοινώθηκε, αποτελεί η υλοποίηση ερευνητικής μελέτης που στοχεύει στην κατανόηση των επιπτώσεων της έντονης ζέστης και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην υγεία εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους. Η μελέτη θα εξετάσει παραμέτρους όπως η θερμική καταπόνηση, η ποιότητα ύπνου, τα επίπεδα στρες, καθώς και η έκθεση σε θερμοκρασία και ποιότητα αέρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση σύγχρονων και τεκμηριωμένων πολιτικών προστασίας.

Όπως προκύπτει και από το ενημερωτικό υλικό της έρευνας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης της υγείας τους, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καταγραφή φυσιολογικών δεικτών, περιβαλλοντικών συνθηκών και καθημερινής δραστηριότητας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Οι δράσεις αυτές είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση επαγγελματικών ομάδων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής στην έρευνα.

Η μελετητική ομάδα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους να συμμετάσχουν στην έρευνα και να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων συνθηκών εργασίας στο μέλλον.

Το έργο αναλυτικά

Το έργο ISMED-CLIM αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για την υγεία που θέτει η κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο, μια περιοχή που αντιμετωπίζει αυξανόμενες θερμοκρασίες, ατμοσφαιρική ρύπανση και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευάλωτες ομάδες, όπως οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και οι ηλικιωμένοι, διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο, γεγονός που καθιστά απαραίτητες στοχευμένες λύσεις.

Μέσω πέντε Ζωντανών Εργαστηρίων σε οκτώ περιοχές της Μεσογείου, το ISMED-CLIM δοκιμάζει εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης και παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας. Αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με το κλίμα και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Τα Ζωντανά Εργαστήρια ISMED-CLIM χρησιμεύουν ως δυναμικά περιβάλλοντα για τη δοκιμή και τη βελτίωση καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με το κλίμα και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων πληθυσμών και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε όλη τη Μεσόγειο.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δρ Ανδρέας Φλουρής, καθηγητής Φυσιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου, FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, την οικονομία και την αγορά εργασίας τονίζει πως «επιδημιολογικά δεδομένα μας δείχνουν ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας από τη ζέστη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καυσώνων, συγκριτικά με συνομήλικους άνδρες», για να προσθέσει: «Μέσω της μελέτης που θα γίνει το επόμενο διάστημα, θα βρούμε τις βέλτιστες δυνατές μεθόδους έτσι ώστε να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων αλλά και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας την απώλεια παραγωγικότητας των εργαζομένων τους σε συνθήκες ζέστης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ