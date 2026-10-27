ΕΟΠΥΥ: Οριστικά από την 1η Νοεμβρίου υποχρεωτική η ανάρτηση των εξετάσεων των ασφαλισμένων στο Ψηφιακό Αποθετήριο - iefimerida.gr

Από την ερχόμενη Κυριακή 1 Νοεμβρίου ξεκινά οριστικά η πλήρης, καθολική και υποχρεωτική ανάρτηση όλων των διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Οι σχετικές διευκρινίσεις εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ εκδίδονται αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης την οποία είχε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, στο υπουργείο Υγείας.

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Ο Γιώργος Πατούλης ζήτησε, μεταξύ άλλων, από τον Άδωνι Γεωργιάδη να εφαρμοσθεί αποκλειστικά και μόνον προαιρετικά από την 1η Νοεμβρίου 2026 η διαδικασία της ανάρτησης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στο Ψηφιακό Αποθετήριο και η υποχρεωτική, καθολική εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Η απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι, όμως, ότι η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση στην Υγεία δεν χωρεί δεύτερη αναβολή για την έναρξη της καθολικής και υποχρεωτικής εφαρμογής της.

Το διευκρινιστικό έγγραφο της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για το Ψηφιακό Αποθετήριο

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.