Έμεινε έγκυος από δωρητή σπέρματος που γνώρισε στο Facebook -«Με οδήγησαν στο υπόγειο...» - iefimerida.gr

Μία 33χρονη που απέκτησε το δεύτερο παιδί της όταν απευθύνθηκε σε μία ομάδα στα social που δεν παρέχει καμία διασφάλιση για το ιστορικό του δωρητή μιλά για τη ζωή της σήμερα.

Η Λόρα Κόλντμαν από το Λέστερ της Βρετανίας βγήκε από μια σχέση τον Αύγουστο του 2018 και δεν μπορούσε να αγνοήσει την επιθυμία της να χαρίσει στον 6χρονο τότε γιο της, έναν αδελφό. Τον Ιούνιο του 2020 αποφάσισε να προχωρήσει μόνη της και εντάχθηκε σε μια ομάδα στο Facebook όπου οι άνδρες προσφέρουν το σπέρμα τους δωρεάν.

Πώς έμεινε έγκυος από δωρητή σπέρματος που γνώρισε στο Facebook

«Ο δότης μου έστειλε μήνυμα σχεδόν αμέσως, προσφέροντας τις υπηρεσίες του. Ρώτησα σε μια διαφορετική ιδιωτική ομάδα για να βεβαιωθώ ότι ήταν νόμιμος, και μου τον σύστησαν ανεπιφύλακτα», δήλωσε η ίδια. Τον γνώρισε έξι μήνες αφότου εντάχθηκε στην ομάδα και πήγε στο σπίτι του στο Σέφιλντ για την πρώτη γονιμοποίηση. Μόλις έφτασε, ισχυρίζεται ότι την οδήγησαν στο υπόγειό του, το οποίο ήταν διαμορφωμένο σαν αίθουσα αναμονής, όπου εισήγαγε μια σύριγγα με ​​σπέρμα στον τράχηλό της. «Έκανα γονιμοποίηση εκείνη τη στιγμή, περίμενα 20 λεπτά στον καναπέ και πήγα σπίτι», περιέγραψε η Κόλντμαν και εξήγησε ότι επανέλαβε την ίδια διαδικασία ακόμα τρεις φορές και τελικά έμεινε έγκυος τον Ιούλιο του 2021.

Τον Απρίλιο του 2022 η Κόλντμαν έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγόρι βάρους 3,850 κιλών, το οποίο ονόμασε Κάλουμ Άντονι Ράιαν. Το αγόρι άρχισε να εμφανίζει αναπτυξιακές καθυστερήσεις, και η Κόλντμαν ανακάλυψε ότι και αρκετά άλλα παιδιά του ίδιου δωρητή σπέρματος παρουσίαζαν παρόμοιες νευροαναπτυξιακές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την Κόλντμαν, ο γιος της δεν μιλάει και έχουν μπει σε λίστα αναμονής για τεστ ακοής, διάγνωση για αυτισμό και λογοθεραπεία.

Η έλλειψη στοιχείων για το ιστορικό του πατέρα του Κάλουμ οδήγησε την Κόλντμαν να προτρέψει άλλες γυναίκες να μην βιαστούν να μείνουν έγκυες ακολουθώντας ανεπίσημες διαδικασίες. «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον Κάλουμ, αλλά δεν θα πρότεινα σε καμία τη δωρεά σπέρματος μέσω Facebook. Δεν γνωρίζεις αρκετά για το άτομο. Μπορεί να μην αποκαλύπτει πράγματα για το παρελθόν ή το ιατρικό του ιστορικό. Θα μπορούσε να ήταν καταδικασμένος εγκληματίας ή να είχε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας - απλώς δεν θα το ήξερα ποτέ», είπε.

Σήμερα, η Κόλντμαν έχει ξεκινήσει μία καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει ειδικά έπιπλα για το δωμάτιο του Κάλουμ, καθώς όπως εξήγησε ο μικρός «δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο όπως ένα παιδί της ηλικίας του».

Πηγή: Daily Mail