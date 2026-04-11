Εμβόλιο για μηνιγγιτιδόκοκκο Β: Μόνο στις νέες γενιές θα διαθέτει πλήρη κάλυψη έναντι της νόσου -Τι λέει στο iefimerida η παιδίατρος, Αρετή Μανιώτη - iefimerida.gr

Σοβαρά ερωτήματα προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προκαλεί η περιπέτεια του 19χρονου δευτεροετή φοιτητή του ΑΠΘ με μηνιγγιτιδόκοκκο.

Ο φοιτητής αφού απωσηληνώθηκε επιτυχώς χθες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων, καθώς είχε μολυνθεί από μηνιγγιτιδόκοκκο, κατά πάσα πιθανότητα οροτύπου Β της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε δηλώσει αποκλειστικά στο iefimerida, από την αρχή της περιπέτειας του 19χρονου φοιτητή, ότι “πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία” και ο ίδιος ο ΕΟΔΥ είχε αρχίσει να εφαρμόζει όλα τα κλινικά και επιδημιολογικά πρωτόκολλα στο ΑΠΘ και τις στενές επαφές του φοιτητή.

Μετά από πολλά χρόνια αναμονής στη χώρα μας και ύστερα από μακροχρόνιες και “σκληρές” μάχες εκ μέρους γονέων και ειδικών παιδιάτρων, αλλά κυρίως μετά από την έξαρση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας προερχόμενης από μηνιγγιτιδόκοκκο τύπου Β στην Πάτρα, εντός του 2024, στην πλήρη ασφαλιστική αποζημίωσή του εντάχθηκε μόλις από τον Σεπτέμβριο του 2025 το εμβόλιο Bexsero κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου τύπου Β, με σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.



Μόνον μέχρι την ηλικία των 18 μηνών

Σύμφωνα, όμως, με όσα αναφέρει στα iefimerida η παιδίατρος του νοσοκομείου παίδων της Αθήνας “Π. και Α. Κυριακού”, Αρετή Μανιώτη, “το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου τύπου Β αποζημιώνεται πλήρως ασφαλιστικά και, συνεπώς, χορηγείται δωρεάν σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, ηλικίας έως 18 μηνών. Για παιδιά ηλικίας άνω των 18 μηνών το εμβόλιο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και δεν χορηγείται δωρεάν. Το οικονομικό κόστος του, περίπου 103 ευρώ για κάθε μία από τις τρεις δόσεις, επιβαρύνει τους γονείς. Ωστόσο, σε περιπτώσεις παιδιών ή ενηλίκων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία, ανεπάρκεια του συμπληρώματος ή όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες θεραπείες, το εμβόλιο μπορεί να συνταγογραφηθεί και να χορηγηθεί δωρεάν, ανεξαρτήτως ηλικίας”.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη

Έτσι, μόνον οι πλέον νεότερες από τις γενιές των Ελληνόπουλων έχουν την δυνατότητα να προστατευθούν δωρεάν από τον μηνιγγιτιδόκοκκο τύπου Β, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικοι περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις μεγάλες εκείνες κατηγορίες του γενικού πληθυσμού της χώρας μας, οι οποίες παραμένουν έκθετες σε αυτή την τόσο επικίνδυνη νόσο, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, να ζητεί, εκ νέου και μετ΄ επιτάσεως, την επέκταση της πλήρους ασφαλιστικής αποζημίωσης του εμβολίου, τουλάχιστον έως την εφηβική ηλικία.

Ο Μιχάλης Γιαννακός

Θνητότητα 6%

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, 68 θάνατοι από μηνιγγιτιδόκοκκο, που αναλογεί σε θνητότητα της τάξης του 6%, καταγράφηκαν κατά την χρονική περίοδο 2004 – 2023 στη χώρα μας. Η μεγαλύτερη θνητότητα καταγράφηκε το έτος 2018 (11,8%) ενώ η μικρότερη τα έτη 2020 - 2022 (0%).