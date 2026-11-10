Ελπίδες για θεραπεία του συνδρόμου δύσκαμπτου ατόμου από το οποίο πάσχει η Σελίν Ντιόν -Νέα έρευνα με τη συμμετοχή Ελληνίδας επιστήμονα - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στην αναζήτηση θεραπείας για το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, την αυτοάνοση πάθηση από την οποία πάσχει και η Σελίν Ντιόν, ενδέχεται να έχουν σημειώσει οι γιατροί.



Το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (SPS) είναι μια σπάνια ασθένεια που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσκαμψία σε ολόκληρο το σώμα, καθώς και επώδυνους μυϊκούς σπασμούς. Παρά τις δεκαετίες επιστημονικής έρευνας, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία.



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Ωστόσο, μια ομάδα νευρολόγων στις ΗΠΑ, η οποία δοκιμάζει μια νέα μορφή ανοσοθεραπείας, ανακοίνωσε αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται «εντυπωσιακά» και «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά»: Η θεραπεία έχει οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της κατάστασης ανθρώπων που πάσχουν από το σύνδρομο αυτό.



Σύμφωνα με τους γιατρούς της Mayo Clinic, ασθενείς που στο παρελθόν χρειάζονταν βοήθεια ακόμη και για βασικές καθημερινές δραστηριότητες και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο περπάτημα, έχουν ανακτήσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα, ορισμένοι επέστρεψαν στην εργασία τους και ξανάρχισαν τις αγαπημένες τους δραστηριότητες.



Πώς λειτουργεί η νέα θεραπεία

Η νέα θεραπευτική προσέγγιση, γνωστή ως θεραπεία με κύτταρα CAR-T, χρησιμοποιείται ήδη για την αντιμετώπιση του καρκίνου και βασίζεται στον επαναπρογραμματισμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, ώστε να καταπολεμούν την ασθένεια.

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Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές απομόνωσαν τα ίδια τα Τ-λεμφοκύτταρα των ασθενών με SPS, έναν τύπο κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, και τα τροποποίησαν γενετικά, ώστε να εξουδετερώνουν τα κύτταρα που προκαλούν τη νόσο.

Οι νευρολόγοι χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Neurology, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι ασθενείς κατάφεραν να επιστρέψουν σε δραστηριότητες που φοβούνταν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ ξανά να πραγματοποιήσουν.

Μεταξύ των ερευνητών και μια Ελληνίδα

Η Ελληνίδα δρ Αναστασία Ζεκερίδου, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, νευρολόγος και ερευνήτρια στην Mayo Clinic στο Ρότσεστερ, δήλωσε: «Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ο βαθμός βελτίωσης που παρατηρήσαμε σε ορισμένους ασθενείς. Με τις υπάρχουσες θεραπείες, μπορεί να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα συμπτώματα, αλλά πολύ σπάνια βλέπουμε ασθενείς να επιστρέφουν στο προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητάς τους. Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και το βασικό ερώτημα τώρα είναι εάν οι βελτιώσεις αυτές θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου».

Η Δρ. Αναστασία Ζεκερίδου

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Δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει και τώρα πηγαίνει για ψάρεμα

Ο Τζόναθαν Γουόλντεν, ένας από τους ασθενείς που συμμετείχαν στη δοκιμή, είχε φτάσει στο σημείο να χρειάζεται τη βοήθεια της οικογένειάς του ακόμη και για να περπατήσει ή να εκτελέσει απλές καθημερινές δραστηριότητες. Ωστόσο, μετά τη θεραπεία CAR-T, κατάφερε να επιστρέψει στην εργασία του.

Ο Τζόναθαν Γουόλντεν

«Μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά μου κάθε μέρα. Μπορώ να κάνω όλα όσα έκανα και πριν. Πηγαίνω για κυνήγι, μπορώ να πάω για ψάρεμα», δήλωσε. «Δεν έχω παρουσιάσει ούτε ένα επεισόδιο από τότε που υποβλήθηκα στη θεραπεία».

«Μετά τη θεραπεία έκανα ξανά διάδρομο γυμναστικής»: Ασθενής περιγράφει

Η Σάρι Σεν Ζερμέν, μία ακόμη ασθενής που συμμετείχε στη μελέτη, υπέφερε από έντονες κράμπες στα πόδια και δυσκολία στο περπάτημα, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε ακόμη και μυϊκή δυσκαμψία και πτώσεις. Ωστόσο, μετά τη θεραπεία CAR-T, η κατάστασή της παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Όπως δήλωσε, κάθε ημέρα αισθάνεται «όλο και καλύτερα».

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H Σάρι Σεν Ζερμέ

«Μετά τη θεραπεία, μια μέρα σηκώθηκα από το κρεβάτι και σκέφτηκα: ‘Αισθάνομαι πραγματικά πολύ καλά’. Έτσι, αποφάσισα να περπατήσω στον διάδρομο γυμναστικής», ανέφερε.

«Ο σύζυγός μου έτρεξε μέσα στο δωμάτιο, επειδή έκλαιγα, και με ρώτησε: ‘Είσαι καλά;’. Κι εγώ του απάντησα: ‘Απλώς περπάτησα για επτά λεπτά στον διάδρομο γυμναστικής!’».

Ο δρ Σον Πίτοκ, επικεφαλής του Τμήματος Νευρολογίας της Mayo Clinic, δήλωσε: «Η θεραπεία CAR-T έχει ήδη φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου και τώρα αρχίζουμε να διαπιστώνουμε τις δυνατότητές της και στις αυτοάνοσες νευρολογικές παθήσεις. Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στο σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου δημιουργούν τεράστιες ελπίδες, όχι μόνο για τους ανθρώπους που ζουν με αυτή την ασθένεια, αλλά ενδεχομένως και για ασθενείς με άλλες νευρολογικές παθήσεις που σχετίζονται με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος και για τις οποίες οι αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε, ωστόσο η εξέλιξη αυτή ανοίγει έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ελπιδοφόρο νέο δρόμο για την επιστημονική έρευνα».



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Yπενθυμίζεται πως η Σελίν Ντιόν είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2022 ότι είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο αυτό. Σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο Instagram, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, αποκάλυψε ότι η πάθηση είχε επηρεάσει «κάθε πτυχή της καθημερινής μου ζωής», συμπεριλαμβανομένης της φωνής της.