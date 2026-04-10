Συνέβη σε ελληνικό νησί: 58χρονη φτερνίστηκε «σκουλήκια» από τη μύτη της -Πώς προέκυψε η «βιολογικά απίθανη» λοίμωξη - iefimerida.gr

Γιατροί ανέφεραν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη περίπτωση λοίμωξης από παρασιτική μύγα σε μια γυναίκα στην Ελλάδα.

Η 58χρονη που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο σε νησί άρχισε να αισθάνεται πόνο στο κέντρο του προσώπου της, ο οποίος επιδεινωνόταν. Δύο με τρεις εβδομάδες αργότερα, εμφάνισε έντονο βήχα, ενώ λίγο μετά παρουσίασε ένα σοκαριστικό σύμπτωμα: «σκουλήκια» βγήκαν από τη μύτη της όταν φτερνίστηκε, γεγονός που την οδήγησε άμεσα σε γιατρό.

Αν και η ιατρική έκθεση δεν περιγράφει λεπτομερώς την αρχική εξέταση, αναφέρεται ότι ειδικός ωτορινολαρυγγολόγος προχώρησε σε χειρουργική αφαίρεση κινούμενων οργανισμών από τους άνω γναθιαίους κόλπους, δηλαδή τα ιγμόρεια εκατέρωθεν της μύτης. Συνολικά αφαιρέθηκαν 10 προνύμφες και μία νύμφη (στάδιο εξέλιξης μεταξύ προνύμφης και ενήλικου εντόμου). Οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα, τόσο οπτικά όσο και μέσω ανάλυσης DNA. Διαπιστώθηκε ότι οι σκωληκόμορφοι αυτοί οργανισμοί ήταν προνύμφες της μύγας των προβάτων (Oestrus ovis). Το παράσιτο αυτό συνήθως εντοπίζεται στα ρινικές διόδους και τα ιγμόρεια προβάτων και κατσικιών. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η γυναίκα εργαζόταν κοντά σε περιοχή όπου έβοσκαν πρόβατα.

Η πάθηση διαγνώστηκε ως ρινική μυίαση από O. ovis στο στάδιο της νύμφης. Μετά τη χειρουργική αφαίρεση και τη χορήγηση ρινικών αποσυμφορητικών, η ασθενής ανάρρωσε πλήρως.

Μια ασυνήθιστη περίπτωση λοίμωξης

Σε άρθρο του το livescience.com εξηγεί τι κάνει αυτή την περίπτωση μοναδική. Όπως αναφέρει, αν και έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν λοιμώξεις από το συγκεκριμένο παράσιτο σε ανθρώπους, αυτές αφορούν κυρίως τα μάτια και σπάνια τη ρινική κοιλότητα, το στόμα ή τα αυτιά. Ένα ακόμα σπάνιο στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι προνύμφες εξελίχθηκαν σε προχωρημένα στάδια (L2 και L3) και μάλιστα μία έφτασε στο στάδιο της νύμφης.

Το άρθρο περιγράφει και τον κύκλο ζωής της συγκεκριμένης μύγας. Όπως εξηγεί τα ενήλικα θηλυκά O. ovis εναποθέτουν προνύμφες μέσα και γύρω από τα ρουθούνια των ζώων οι οποίες στη συνέχεια εισχωρούν στις ρινικές διόδους και στους κόλπους, όπου μπορεί να αναπτυχθούν για μήνες πριν εξέλθουν ξανά από τα ρουθούνια. Μόλις βγουν, εισχωρούν στο έδαφος και περνούν στο στάδιο της νύμφης για αρκετές εβδομάδες. Όταν ωριμάσουν, τα ενήλικα έντομα απελευθερώνονται από το προστατευτικό κέλυφος και αναδύονται από το έδαφος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προνύμφες στο στάδιο L3 μπορεί να εγκλωβιστούν στις ρινικές διόδους των ζώων-ξενιστών, όμως συνήθως δεν φτάνουν στο στάδιο της νύμφης εκεί και πεθαίνουν. Έτσι, «η νύμφωση των προνυμφών του O. ovis μέσα σε οποιονδήποτε θηλαστικό ξενιστή θεωρείται βιολογικά απίθανη», σημειώνουν οι συγγραφείς, αν και αυτό συνέβη στην περίπτωση της 58χρονης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ανατομικοί παράγοντες, όπως η σοβαρή απόκλιση του ρινικού διαφράγματος της ασθενούς, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό προνυμφών, ενδέχεται να εμπόδισαν τις προνύμφες να βγουν από τη μύτη της.

«Εναλλακτικά, το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει μια εξελικτική προσαρμογή που θα μπορούσε να επιτρέψει στο είδος να ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του στον άνθρωπο», αναφέρουν.

Καταλήγοντας οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερα περιστατικά για να κατανοηθεί το φαινόμενο, και επισημαίνουν ότι οι γιατροί σε περιοχές όπου η παρασιτική μύγα είναι ενδημική θα πρέπει να γνωρίζουν το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν τέτοιες λοιμώξεις.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση εδώ.