Ποιοι εγκεφαλικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται σε άτομα με μουσική εκπαίδευση, σύμφωνα με μια μελέτη - iefimerida.gr

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, «ρίχνει φως» στους μηχανισμούς με τους οποίους η μουσική εξάσκηση ενισχύει την ικανότητα συγκέντρωσης σε περιβάλλοντα γεμάτα μουσική.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Karolinska στη Σουηδία και το MIT στις ΗΠΑ, μελέτησαν πως ο εγκέφαλος διαχειρίζεται πολλαπλούς ήχους ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη μέθοδο «frequency tagging», ενώ χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνικές που καταγράφουν τις νευρικές αποκρίσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η μελέτη

Στο πείραμα συμμετείχαν δύο ομάδες εθελοντών (28 και 20 άτομα), οι οποίοι κλήθηκαν να ακούσουν δύο μελωδίες παιγμένες ταυτόχρονα και να συγκεντρωθούν μόνο στη μία. Όσοι είχαν μουσική εκπαίδευση κατάφεραν να το κάνουν πιο εύκολα, ενώ ο εγκέφαλός τους έδειχνε ισχυρότερα «σήματα συγκέντρωσης».

Τι βρήκαν οι επιστήμονες

Η επικεφαλής συγγραφέας, Cassia Low Manting, από το Τμήμα Κλινικής Νευροεπιστήμης του Ινστιτούτου Karolinska, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η μουσική εκπαίδευση ενδυναμώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να συγκεντρώνεται ακόμη και σε συνθήκες απόσπασης».

Η ίδια τόνισε επίσης τις ευρύτερες προοπτικές της μουσικής:

«Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε πως η μουσική εκπαίδευση δεν βελτιώνει μόνο την ακουστική αντίληψη, αλλά και τη δυνατότητα του εγκεφάλου να διατηρεί την προσοχή στο χρόνο. Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογές στην εκπαίδευση και στην αποκατάσταση, όπου η μουσική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της προσοχής και του γνωστικού ελέγχου».

Οι συγγραφείς της μελέτης, επισημαίνουν ότι η μουσική εκπαίδευση φαίνεται να ενισχύει τα νευρωνικά κυκλώματα των μετωποβρεγματικών περιοχών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιλεκτικής προσοχής, τη μείωση των περισπασμών και τη διατήρηση της συγκέντρωσης σε βάθος χρόνου, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο Science Advances.

Η έρευνα επίσης κατέγραψε, ότι ο προμετωπιαίος φλοιός, κέντρο ελέγχου της προσοχής, δραστηριοποιείται πιο έντονα σε όσους έχουν μουσική κατάρτιση.

Προοπτικές και όρια

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι, αν και τα δεδομένα δείχνουν πως η μουσική ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, δεν αποδεικνύεται απόλυτα η αιτιώδης σχέση. Για να απαντηθεί οριστικά το ερώτημα, χρειάζονται μακροχρόνιες μελέτες.

Παράλληλα, προτείνουν να εξεταστεί αν η εξάσκηση σε συγκεκριμένα μουσικά όργανα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των ήχων που σχετίζονται με αυτά, αλλά και να διερευνηθούν οι νευροχημικές βάσεις των διαφορών αυτών.