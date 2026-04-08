﻿ΣΦΕΕ: Απογοήτευση για την αγνόηση των θέσεών μας για το clawback - iefimerida.gr

Έμπλεη ανησυχίας, η ανακοίνωση του ΣΦΕΕ εκφράζει την απογοήτευσή του για την αγνόηση των θέσεων και αιτιάσεών του σχετικά με το δυσθεώρητο clawback.

Την απογοήτευσή του για την αγνόηση, όπως ο ίδιος την χαρακτηρίζει, των θέσεών του και των αιτιάσεών του, σχετικά με το δυσθεώρητο ύψος του clawback εις βάρος της φαρμακοβιομηχανίας, εκφράζει με μία λιτή, αλλά έμπλεη ανησυχίας, ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο ΣΦΕΕ αναφέρει τα εξής σχετικά στην ανακοίνωσή του:

«Με απογοήτευση παραλάβαμε ένα ακόμη ΦΕΚ που περιγράφει το προσεχές πρόγραμμα για ''συμψηφισμό clawback με δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (E&A) και επενδυτικών σχεδίων περιόδου 2026-2027'', όπου διαπιστώσαμε πως για μια ακόμη φορά αγνοούνται τα αιτήματά – προτάσεις μας για τη βελτίωση των κινήτρων για την προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών στη χώρα μας.

Με επανειλημμένες επιστολές στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στα συναρμόδια υπουργεία (Ανάπτυξης και Οικονομικών), καθώς και σε δια ζώσης συναντήσεις έχουμε διατυπώσει θέσεις και προτάσεις που αφενός, αν εισακούονταν, θα προσέλκυαν περισσότερες κλινικές μελέτες, αφετέρου θα οδηγούσαν σε μια πιο ισορροπημένη διάθεση των κονδυλίων που διατίθενται, μεταξύ επενδύσεων στην παραγωγή και στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Η Πολιτεία αρνείται να αποδεχθεί τα απόλυτα χειροπιαστά οφέλη των κλινικών μελετών, πρωτίστως για τους ασθενείς, αλλά και για το σύστημα υγείας, την εθνική οικονομία και τελικά την κοινωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε ως Έλληνες πολίτες, αλλά και δυνητικοί ασθενείς, είναι η προβληματική πρόσβαση σε μελλοντικές καινοτόμες θεραπείες να μην αποβεί μοιραία, για κανέναν».