Θεσσαλονίκη: Δράση ενημέρωσης και δωρεάν τεστ για ΣΜΝ από ΕΟΔΥ και ΑΠΘ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS - iefimerida.gr

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέτασης για θέματα HIV και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων διοργανώνει ο ΕΟΔΥ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.

Η 1η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, και το Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία του ΕΟΔΥ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οργανώνουν την εν λόγω δράση.

Στο πλαίσιο της δράσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου (9:30-14:30) στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των κτιρίων Διοίκησης και Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν rapid tests με συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση. Επίσης, θα παρέχει ενημέρωση για θέματα πρόληψης, για τους τρόπους μετάδοσης και για τα σταθερά σημεία εξέτασης για HIV/AIDS, ηπατίτιδα Β και C (HBV/HCV), γονόρροια, χλαμύδια, σύφιλη και λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Παράλληλα, θα διανέμεται σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και προφυλακτικά, με σκοπό την προαγωγή της ασφαλέστερης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Στη δράση θα συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας και διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΟΔΥ, για να παρέχουν στον φοιτητικό πληθυσμό σωστή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον HIV/AIDS και για να ενισχύσουν τη γενικότερη πανευρωπαϊκή προσπάθεια ενθάρρυνσης για εξέταση.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ