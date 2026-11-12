Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Ο ρόλος του νέου υφυπουργού Υγείας στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση

«Το χειρότερο οικοτροφείο αποασυλοποίησης ψυχικώς πασχόντων είναι καλύτερο από το πιο καλό ψυχιατρικό νοσοκομειακό άσυλο», διαβεβαιώνουν με νόημα οι λειτουργοί της σύγχρονης κοινοτικής Ψυχιατρικής, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια οι σοβαρά ψυχικώς πάσχοντες συνάνθρωποί μας να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά και μέσα στην κοινωνία και τους ανθρώπους της.

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Ο (νέος) υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των δύο κυρίαρχων και αντιμαχόμενων επιστημονικών και πολιτικών θέσεων, σχετικά με την πορεία, την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν προκειμένου να ολοκληρωθούν, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και η αποασυλοποίηση των ψυχικώς πασχόντων στη χώρα μας.

Για δεκαετίες συγκρούονταν στην Ελλάδα ψυχίατροι και άλλοι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι υποστηρίζουν την πλήρη κατάργηση όλων των ψυχιατρικών νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας, με άλλους ψυχιάτρους και λοιπούς επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι υποστηρίζουν επίσης την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων, χωρίς, όμως, να θεωρούν ότι πρέπει να κλείσουν τα εναπομείναντα τρία ψυχιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ. Καθώς τα επιχειρήματα των δύο αντιτιθέμενων μερών ήταν και είναι πάντα αρκούντως ισχυρά, η σχετική αντιπαράθεση υπήρξε ενίοτε πολύ «σκληρή».

Τι αλλάζει με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Με τον νέο, ισχύοντα νόμο για την διοικητική και την οργανωτική ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, είκοσι πέντε χρόνια μετά από τον προηγούμενο νόμο για την Ψυχική Υγεία και σαράντα χρόνια μετά από τον εμβληματικό κανονισμό 815, υλοποιείται τελικά η μετεξέλιξη – και όχι η κατάργηση - των τριών ψυχιατρικών νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ολοκληρωμένα κοινοτικά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, στα οποία έχουν ενταχθεί όλες οι σχετικές πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές. Σε κάθε μία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας μας έχουν δημιουργηθεί κοινοτικά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, υπό ενιαία υπηρεσιακή και επιστημονική διοίκηση.

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Έτσι, λειτουργεί ήδη σήμερα το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), το οποίο διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ), τα οποία λειτουργούν στις διοικήσεις των ΥΠΕ και διοικούνται από τον αρμόδιο, για τα θέματα της Ψυχικής Υγείας, αναπληρωτή διοικητή ΥΠΕ. Έχουν καθοριστεί επίσης οι εντασσόμενοι, οι συνεργαζόμενοι και οι εποπτευόμενοι φορείς του ΕΔΥΨΥ, υπό την ενιαία υπηρεσιακή και επιστημονική τους διοίκηση, καθώς και η διασύνδεσή τους με τις λοιπές δομές του ΕΣΥ.