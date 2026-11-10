Διεθνής πιστοποίηση αριστείας στην κλινική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής λιθίασης και προστάτη του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ - iefimerida.gr

﻿Ο Αμερικανικός οργανισμός Boston Scientific βραβεύει την ομάδα του Δρ. Παναγιώτη Βεβελογιάννη για την πρωτοποριακή εφαρμογή της τεχνολογίας Laser Moses 2 σε περισσότερες από 2.500 επεμβάσεις προστάτη και νεφρών.



Ο Δρ. Παναγιώτης Βεβελογιάννης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σπουδαία διεθνή διάκριση που τοποθετεί την Ελληνική Ουρολογία στην αιχμή της παγκόσμιας ιατρικής τεχνολογίας έλαβε η Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Λιθίασης και Προστάτη του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, επαληθεύοντας το επιστημονικό κύρος και την ακαδημαϊκή φήμη της χώρας μας.

Ο κορυφαίος αμερικανικός θεσμός ιατρικής τεχνολογίας Boston Scientific απένειμε επίσημο Πιστοποιητικό Αριστείας (Certificate of Excellence) στην Ελληνική Ιατρική Ομάδα και στον Διευθυντή της Κλινικής, Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Παναγιώτη Βεβελογιάννη. Η βράβευση αφορά την επιτυχή εισαγωγή, εξέλιξη και ευρεία εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ενδοσκοπικών μεθόδων MoLEP, RIRS και ECIRS με τη χρήση του πρωτοποριακού συστήματος διαμόρφωσης παλμού Moses 2 Laser.

Η επανάσταση της τεχνολογίας Moses 2 Laser



Το σύστημα διαμόρφωσης παλμού Moses 2 αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στον χώρο των ιατρικών Lasers της τελευταίας δεκαετίας. Μέσω ενός ελεγχόμενου πρώτου κύματος παλμού, δημιουργείται ένας στεγανός θύλακας αέρος στο υδάτινο περιβάλλον, επιτρέποντας στη δέσμη Laser να παραδοθεί στον στόχο υπό συνθήκες κενού. Το αποτέλεσμα είναι η χειρουργική ακρίβεια με τη χρήση ελάχιστης ενέργειας, η αποφυγή θερμικών βλαβών στους ιστούς και η εξάλειψη των σκεδάσεων.

﻿Πρωτοποριακές εφαρμογές & εξαιρετικά αποτελέσματα



Χάρη στην τεχνολογία αυτή, η Κλινική του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ προσφέρει θεραπείες υψηλής εξειδίκευσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MoLEP (Laser Ενδοσκοπική Εκπυρήνιση Προστάτη): Αποτελεί τον νέο χρυσό κανόνα για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Προσφέρει 20% ταχύτερο χρόνο επέμβασης και 40% καλύτερη αιμόσταση , επιτρέποντας στο 90% των ασθενών να εξέρχονται αυθημερόν (συχνά χωρίς καθετήρα). Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου MoLEP έναντι της HoLEP αποδείχθηκε και επιστημονικά, μέσα από τη δημοσίευση της μελέτης της Κλινικής επί 1.368 περιστατικών στο έγκριτο διεθνές περιοδικό Cancers Journal.

Αποτελεί τον νέο για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Προσφέρει και , επιτρέποντας στο (συχνά χωρίς καθετήρα). Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου MoLEP έναντι της HoLEP αποδείχθηκε και επιστημονικά, μέσα από τη δημοσίευση της μελέτης της Κλινικής επί 1.368 περιστατικών στο έγκριτο διεθνές περιοδικό Cancers Journal. RIRS (Ανιούσα Ενδοσκοπική Λιθοτριψία): Με τη βοήθεια εξαιρετικά λεπτής κάμερας και της ευελιξίας της οπτικής ίνας Moses, οι λίθοι εξαχνώνονται σε δυσπρόσιτα σημεία του νεφρού σε μία μόλις συνεδρία. Με μειωμένη κατά 50% την οπισθοχώρηση του λίθου, αποφεύγονται ελλείψει θραυσμάτων οι τραυματισμοί του ουρητήρα και η χρήση λαβίδων.

Με τη βοήθεια εξαιρετικά λεπτής κάμερας και της ευελιξίας της οπτικής ίνας Moses, οι λίθοι εξαχνώνονται σε δυσπρόσιτα σημεία του νεφρού σε μία μόλις συνεδρία. Με μειωμένη κατά 50% την οπισθοχώρηση του λίθου, αποφεύγονται ελλείψει θραυσμάτων οι τραυματισμοί του ουρητήρα και η χρήση λαβίδων. ECIRS (Συνδυασμένη Ανιούσα & Διαδερμική Λιθοτριψία): Για τους μεγάλους κοραλλιοειδείς λίθους, εφαρμόζεται η μέθοδος ECIRS (συνδυασμός RIRS και mini PCNL από οπή 5 χιλιοστών). Η καινοτομία της τεχνοτροπίας αυτής -που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο της SIU ως Athens Modified Valdivia Position﻿- πραγματοποιείται σε πλήρη ύπτια θέση του ασθενούς, προστατεύοντάς τον από τον κίνδυνο θρομβώσεων και σώζοντας νεφρούς που παλαιότερα απειλούνταν με αφαίρεση.

﻿Διεθνής αναγνώριση και προσφορά στον ασθενή



Με περισσότερες από 2.500 πραγματοποιημένες επεμβάσεις υψηλής δυσκολίας (μεταξύ των οποίων και εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις βρεφών με κοραλλιοειδή λιθίαση), η Κλινική κατατάσσεται πλέον στα ελάχιστα Εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς της Ευρώπης.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθυντής της Κλινικής, Δρ. Παναγιώτης Βεβελογιάννης, τόνισε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η απόδοση της Αριστείας από έναν διεθνή οργανισμό όπως η Boston Scientific. Η επιβράβευση αυτή αποδεικνύει ότι η ελληνική Ιατρική συμβαδίζει απόλυτα με τις παγκόσμιες εξελίξεις. Στόχος μας παραμένει πάντα να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ανώδυνες, αναίμακτες και ασφαλείς θεραπείες, προσφέροντας οριστική ίαση και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους»