Checkpoint: Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σύφιλης -Δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σύφιλη, καθώς τα περιστατικά της νόσου συνεχίζουν να αυξάνονται στην Ελλάδα και διεθνώς, το AIDS Healthcare Foundation (AHF), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και τα Κέντρα Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας Checkpoint, ξεκινούν την καμπάνια με τίτλο «Η σύφιλη είναι σοβαρή υπόθεση».

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Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, του τακτικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης μιας λοίμωξης η οποία, παρά το γεγονός ότι θεραπεύεται, συχνά παραμένει αδιάγνωστη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την καμπάνια, περίπου 8 εκατομμύρια νέα περιστατικά σύφιλης καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για την ενίσχυση της ενημέρωσης και των δράσεων πρόληψης.

Πώς μεταδίδεται η σύφιλη -Τα αρχικά συμπτώματα

Η σύφιλη μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής, καθώς και μέσω στενής σωματικής επαφής με άτομο που έχει τη λοίμωξη. Η μετάδοση είναι δυνατή ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη αναγνώρισή της.

Στα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνονται ένα σκληρό, ανώδυνο έλκος, καθώς και εξανθήματα στις παλάμες και στα πέλματα, πυρετός, κόπωση ή απώλεια μαλλιών. Ωστόσο, η λοίμωξη μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και για χρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί.

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Η καθυστερημένη διάγνωση και η απουσία θεραπείας ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, με βλάβες στον εγκέφαλο, την καρδιά και άλλα όργανα. Παρά τους κινδύνους, η σύφιλη μπορεί να διαγνωστεί με μια απλή εξέταση και να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

Δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τα κέντρα Checkpoint παρέχουν τη δυνατότητα για δωρεάν και ανώνυμο διαγνωστικό έλεγχο για τη σύφιλη, μέσω ταχείας εξέτασης (rapid test), με τα αποτελέσματα να είναι έτοιμα μέσα σε περίπου πέντε λεπτά, ενώ προσφέρουν επίσης συμβουλευτική για τα ζητήματα της σεξουαλικής υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν την εξέτασή τους στα κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας booking.mycheckpoint.gr.

Επιπλέον, προγραμματίζονται δύο εξωτερικές δράσεις ενημέρωσης και εξέτασης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, η ομάδα του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στον πεζόδρομο Μαρίκας Κοτοπούλη, κοντά στην πλατεία Ομονοίας. Αντίστοιχα, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 16:00, η ομάδα του Thessaloniki Checkpoint θα βρίσκεται στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας και Μακένζυ Κινγκ.