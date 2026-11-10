Βλεφαροπλαστική: Πότε ο πλαστικός χειρουργός λέει «όχι» - iefimerida.gr

Παρότι κάνει περίπου 20 βλεφαροπλαστικές την εβδομάδα, ο πλαστικός χειρουργός Δρ.Χρήστος Μεγαπάνος υπογραμμίζει τα «όχι» που πρέπει να λέει ένας γιατρός κάποιες φορές.

Ο Δρ. Χρήστος Μεγαπάνος

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Βαριά βλέφαρα, σακούλες, πτώση φρυδιού και ρυτίδες γύρω από τα μάτια έχουν συχνά διαφορετικές αιτίες, και μια επέμβαση που δεν ταιριάζει στο πρόβλημα μπορεί να αφήσει τον ασθενή με το ίδιο αποτέλεσμα ή ακόμη και με χειρότερο. Η αξιολόγηση του ασθενούς και η ιατρική ένδειξη για μία επέμβαση είναι το βασικότερο σημείο που πρέπει να «σέβεται» ένας χειρουργός. Ο Δρ. Χρήστος Μεγαπάνος, πλαστικός χειρουργός με εξειδίκευση στη βλεφαροπλαστική, εξηγεί τι μπορεί πραγματικά να διορθώσει η βλεφαροπλαστική και γιατί ένας έμπειρος χειρουργός κρίνεται και από τα «όχι» του.

﻿Τι κάνει και τι δεν κάνει η βλεφαροπλαστική



Πολλές γυναίκες και άντρες, όταν απευθύνονται στον πλαστικό χειρουργό για βλεφαροπλαστική περιγράφουν το αποτέλεσμα που βλέπουν στον καθρέφτη και όχι την αιτία του. Όμως ένα κουρασμένο βλέμμα μπορεί να οφείλεται σε περίσσεια δέρματος στο βλέφαρο, στο φρύδι που έχει «κατέβει» ή σε σακούλες κάτω από το μάτια, και κάθε αιτία ζητά διαφορετική χειρουργική αντιμετώπιση.

«Η βλεφαροπλαστική είναι ίσως η πιο δημοφιλής επέμβαση στην περιοχή των ματιών και μία επέμβαση που κάνω καθημερινά σε ασθενείς μου, αλλά δεν είναι “ένα για όλα”. Πολλές φορές χρειάζεται να πω όχι σε ασθενείς που τη ζητούν, επειδή γνωρίζω από την εμπειρία μου ότι δεν θα διορθώσει το πρόβλημα που έχουν εντοπίσει. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί και να το επιδεινώσει», τονίζει ο Δρ. Μεγαπάνος.

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Βαριά βλέφαρα λόγω χαλάρωσης και περίσσειας δέρματος ή/και λίπους στο άνω βλέφαρο: Εδώ η άνω βλεφαροπλαστική διορθώνει τη βαρύτητα του άνω βλεφάρου με αόρατη τομή μέσα στη φυσική πτυχή, ώστε να διατηρείται η φυσικότητα του βλέμματος και να δείχνει πιο νεανικό το πρόσωπο.

διορθώνει τη βαρύτητα του άνω βλεφάρου με αόρατη τομή μέσα στη φυσική πτυχή, ώστε να διατηρείται η φυσικότητα του βλέμματος και να δείχνει πιο νεανικό το πρόσωπο. Σακούλες από χαλάρωση ή/και τοπικά συσσωρευμένο λίπος: Η επέμβαση εκλογής εδώ είναι η κάτω βλεφαροπλαστική. Το λίπος μπορεί να αφαιρεθεί ή να ανακατανεμηθεί. Όταν δεν υπάρχει περίσσεια δέρματος, η επέμβαση γίνεται, όπως εξηγεί ο γιατρός, «μέσα από το βλέφαρο, εάν χρειάζεται μόνο αφαίρεση ή ανακατανομή του τοπικά συσσωρευμένου λίπους που ευθύνεται για τις “σακούλες”».

Το λίπος μπορεί να αφαιρεθεί ή να ανακατανεμηθεί. Όταν δεν υπάρχει περίσσεια δέρματος, η επέμβαση γίνεται, όπως εξηγεί ο γιατρός, «μέσα από το βλέφαρο, εάν χρειάζεται μόνο αφαίρεση ή ανακατανομή του τοπικά συσσωρευμένου λίπους που ευθύνεται για τις “σακούλες”». Σακούλες μαζί με περίσσεια δέρματος: Ο γιατρός συνήθως επιλέγει κάτω βλεφαροπλαστική με τομή κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων, ώστε να αντιμετωπιστεί και το δέρμα.

ώστε να αντιμετωπιστεί και το δέρμα. Κοιλότητα και σκιά κάτω από το μάτι, με έντονη μετάβαση προς το ζυγωματικό: Ανακατανομή λίπους (repositioning), όπου τ ο λίπος μετακινείται ώστε να εξομαλύνει την κοιλότητα και να δημιουργήσει πιο ομαλή καμπύλη στην περιοχή.

ο λίπος μετακινείται ώστε να εξομαλύνει την κοιλότητα και να δημιουργήσει πιο ομαλή καμπύλη στην περιοχή. Κουρασμένο βλέμμα που χρειάζεται διακριτική ανόρθωση στην περιοχή του φρυδιού: Σε αυτή την περίπτωση η κορεάτικη βλεφαροπλαστική αλλάζει διακριτικά το πρόσωπο. Προσφέρει ένα πιο ανοδικό, «soft cat eye» βλέμμα, με τομή κάτω από το φρύδι.﻿

﻿«Πότε λέω όχι στη βλεφαροπλαστική που ζητούν οι ασθενείς μου»



«Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν προτείνω τη βλεφαροπλαστική», απαντά ο Δρ. Μεγαπάνος επιστρέφοντας στο βασικό θέμα της συζήτησης. «Ο πιο βασικός λόγος που δεν προχωρώ σε βλεφαροπλαστική είναι όταν δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Επίσης, λέω όχι όταν οι προσδοκίες του ασθενούς δεν είναι ρεαλιστικές», καταλήγει.

Ορισμένα προβλήματα μοιάζουν με βαριά βλέφαρα ή σακούλες, αλλά έχουν διαφορετική βάση και χρειάζονται άλλη αντιμετώπιση:

Πόδι της χήνας: Πρόκειται για τις ρυτίδες έκφρασης στην εξωτερική γωνία του ματιού. Το πόδι της χήνας δεν μπορεί να διορθωθεί με βλεφαροπλαστική καθώς θα έπρεπε να τραβηχτεί πολύ έξω η τομή του βλεφάρου προκειμένου να αφαιρεθεί το περίσσιο δέρμα στην εξωτερική πλευρά του ματιού και θα άφηνε ορατή ουλή. Σε αυτή την περίπτωση, διορθώνουμε το πόδι της χήνας με βοτουλινική τοξίνη, εφόσον ενδείκνυται, και όχι με χειρουργείο.

Πρόκειται για τις ρυτίδες έκφρασης στην εξωτερική γωνία του ματιού. Το πόδι της χήνας δεν μπορεί να διορθωθεί με βλεφαροπλαστική καθώς θα έπρεπε να τραβηχτεί πολύ έξω η τομή του βλεφάρου προκειμένου να αφαιρεθεί το περίσσιο δέρμα στην εξωτερική πλευρά του ματιού και θα άφηνε ορατή ουλή. Σε αυτή την περίπτωση, διορθώνουμε το πόδι της χήνας με βοτουλινική τοξίνη, εφόσον ενδείκνυται, και όχι με χειρουργείο. Πτώση του φρυδιού: Όταν το βάρος στο άνω βλέφαρο οφείλεται στο φρύδι που έχει «κατέβει», η βλεφαροπλαστική δεν μπορεί να βοηθήσει. Η περίπτωση αυτή χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, το brow lift που επαναφέρει το φρύδι στη θέση του και «ανοίγει» το μάτι.

Όταν το βάρος στο άνω βλέφαρο οφείλεται στο φρύδι που έχει «κατέβει», η βλεφαροπλαστική δεν μπορεί να βοηθήσει. Η περίπτωση αυτή χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, το brow lift που επαναφέρει το φρύδι στη θέση του και «ανοίγει» το μάτι. Festoons: Πρόκειται για τις δερματικές «προεξοχές» ανάμεσα στο κάτω βλέφαρο και το πάνω μέρος του ζυγωματικού. Τα festoons βρίσκονται πιο κάτω από τα βλέφαρα και πιο έξω, πάνω στο ζυγωματικό. Σχετίζονται με το λεμφικό σύστημα και μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο εμφανή στη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, η βλεφαροπλαστική είναι λάθος επιλογή γιατί επεμβαίνοντας στη λεμφική κυκλοφορία του προσώπου, μπορεί να καταλήξει η ασθενής με μόνιμο πρήξιμο ή μόνιμες λακκούβες στο δέρμα. Εδώ χρειάζεται διαχείριση της λεμφικής κυκλοφορίας και σε επιλεγμένες περιπτώσεις ελάχιστο υαλουρονικό οξύ για εξισορρόπηση.

Πρόκειται για τις δερματικές «προεξοχές» ανάμεσα στο κάτω βλέφαρο και το πάνω μέρος του ζυγωματικού. Τα festoons βρίσκονται πιο κάτω από τα βλέφαρα και πιο έξω, πάνω στο ζυγωματικό. Σχετίζονται με το λεμφικό σύστημα και μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο εμφανή στη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, η βλεφαροπλαστική είναι λάθος επιλογή γιατί επεμβαίνοντας στη λεμφική κυκλοφορία του προσώπου, μπορεί να καταλήξει η ασθενής με μόνιμο πρήξιμο ή μόνιμες λακκούβες στο δέρμα. Εδώ χρειάζεται διαχείριση της λεμφικής κυκλοφορίας και σε επιλεγμένες περιπτώσεις ελάχιστο υαλουρονικό οξύ για εξισορρόπηση. Αλλαγή στο σχήμα ή στην έξω γωνία του ματιού: Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται κανθοπλαστική και όχι βλεφαροπλαστική.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής θα περνούσε από επέμβαση και ανάρρωση χωρίς να πάρει το αποτέλεσμα που περίμενε, ενώ το πραγματικό πρόβλημα θα έμενε στη θέση του.

Ένας έμπειρος πλαστικός χειρουργός κρίνεται όχι μόνο από τις επεμβάσεις που κάνει, αλλά και από εκείνες που δεν προτείνει. Όταν εξηγεί ξεκάθαρα γιατί μια τεχνική δεν ταιριάζει σε μια περίπτωση και υποδεικνύει τη σωστή εναλλακτική, η συμβουλή του εξυπηρετεί το αποτέλεσμα του ασθενούς και όχι τον αριθμό των χειρουργείων.