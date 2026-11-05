 Black Friday: Στον… χορό των εκπτώσεων και ιδιωτικά ιατρεία -Αντιδρά ο ΙΣΑ - iefimerida.gr
ΥΓΕΙΑ

Black Friday: Στον… χορό των εκπτώσεων και ιδιωτικά ιατρεία -Αντιδρά ο ΙΣΑ

Black Friday
Φωτογραφία: EUROKINISSI
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Τρία ιδιωτικά ιατρεία και μία ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας είναι μεταξύ των φορέων οι οποίοι διαφημίζουν εκπτώσεις τύπου Black Friday στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσαν την έντονη δημόσια αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Μάλιστα, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, η νομική υπηρεσία του ΙΣΑ είναι εκείνη η οποία ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ, καθώς και τον πρόεδρο του Συλλόγου, Γιώργο Πατούλη, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας για τους εν λόγω φορείς της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μεταξύ των οποίων, πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του iefimerida, δεν συγκαταλέγεται κανένας από τους γνωστούς και μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους παροχής υπηρεσιών Υγείας. 

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