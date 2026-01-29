Δέκα ασκήσεις για τα χέρια που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι -Ενδυναμώνουν και αυξάνουν τη μυϊκή μάζα - iefimerida.gr

Καθώς περνούν τα χρόνια, η μυϊκή μάζα μειώνεται φυσιολογικά και αυτό γίνεται εμφανές κυρίως στα χέρια, με απώλεια δύναμης, χαλάρωση και πιο λεπτό δέρμα.

Ευτυχώς, αυτή η μείωση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να περιοριστεί μέσω ασκήσεων ενδυνάμωσης. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, αφού η προπόνηση στο σπίτι μπορεί να φέρει εξίσου καλά αποτελέσματα, αρκεί να είμαστε συνεπείς και τακτικοί.

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να περιορίσουν την απώλεια μυϊκής μάζας και να αυξήσουν τη δύναμη των χεριών. Γι’ αυτό, οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βασισμένοι σε επιστημονικά δεδομένα, συνιστούν στους ενήλικες να ασκούνται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, δουλεύοντας όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες.

Δείτε στο Bovary.gr τις δέκα ασκήσεις για ενδυνάμωση στα χέρια που γίνονται από το σπίτι