Από τη συνεργατική έρευνα στην καινοτομία και τις διεθνείς αγορές: Το αναπτυξιακό μοντέλο του Ομίλου Τσέτη - iefimerida.gr

Η επιστημονική γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μπορεί να περάσει από το εργαστήριο στην εφαρμογή, ενσωματωθεί σε νέες τεχνολογίες και δημιουργήσει προοπτικές για την κοινωνία και την οικονομία. Σε έναν κλάδο όπως το φάρμακο, όπου η καινοτομία συνδέεται άμεσα με την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάγκη για σταθερές επενδύσεις, η σχέση ανάμεσα στην έρευνα και την παραγωγή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης.

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Με αυτή τη φιλοσοφία, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) έχει διαμορφώσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που συνδέει την ελληνική φαρμακευτική παραγωγή με την επιστημονική έρευνα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις διεθνείς αγορές, διευρύνοντας τον ρόλο της βιομηχανίας στη δημιουργία και αξιοποίηση νέας γνώσης.

﻿Το «who is who» του Ομίλου



Με ιστορία που συνδέεται με την εξέλιξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ο Όμιλος περιλαμβάνει τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την πρότυπη μονάδα εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UNI-HERBO και την εμπορική εταιρεία Pharmabelle στην Κύπρο. Σημείο αναφοράς αυτής της διαδρομής αποτελεί η UNI-PHARMA, η οποία ιδρύθηκε το 1964 και έχει διαγράψει μια πορεία που εξελίσσεται παράλληλα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της διεθνούς φαρμακευτικής βιομηχανίας.

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﻿Η έρευνα ως αφετηρία



Η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών εφαρμογών απαιτεί τη συνάντηση διαφορετικών πεδίων γνώσης, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες. Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να δημιουργήσει μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στη θεωρητική έρευνα και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών.

Νέες τεχνολογίες και AI στην Έρευνα και Ανάπτυξη



Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων ψηφιακών εργαλείων διευρύνει τις δυνατότητες της φαρμακευτικής έρευνας, από την επεξεργασία δεδομένων και την ανάπτυξη συνθέσεων έως τη βελτιστοποίηση ερευνητικών διαδικασιών. Στο πεδίο αυτό, ο ΟΦΕΤ αναπτύσσει συνεργασίες με start-ups που εξειδικεύονται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών συνθέσεων.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει υποστηρίξει τη δημιουργία spin-off εταιρειών, ενισχύοντας τη μεταφορά της ερευνητικής γνώσης σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και καινοτόμες εφαρμογές. Πρόκειται για μια ακόμη διάσταση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και επιστημονικής κοινότητας, με την έρευνα να αποτελεί αφετηρία όχι μόνο για νέα προϊόντα, αλλά και για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

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﻿Η επένδυση στη νέα γενιά επιστημόνων και το στοίχημα του brain gain



Η ενίσχυση της νέας γενιάς Ελλήνων επιστημόνων αποτελεί έναν ακόμη άξονα στον οποίο επενδύει ο Όμιλος. Τον Νοέμβριο του 2017, η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΦΕΤ, και η αδελφή της, Ειρήνη, προχώρησαν στη δημιουργία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κλέων Τσέτης», στη μνήμη του ιδρυτή και εμπνευστή του Ομίλου, με αποστολή την προαγωγή της επιστήμης και του πολιτισμού.

Το έργο της ΑΜΚΕ αποτυπώνεται στις περισσότερες από 55 υποτροφίες που έχει χορηγήσει έως σήμερα σε φοιτητές και ερευνητές των Επιστημών Υγείας, καθώς και στα 31 ερευνητικά έργα που έχει υποστηρίξει.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το brain gain δεν αφορά μόνο την επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στο ελληνικό επιστημονικό δυναμικό να εξελίσσεται και να παράγει έργο με διεθνή προοπτική.

Τον Ιούλιο του 2026 ανακοινώθηκε μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΑΜΚΕ «Κλέων Τσέτης» και του Nanopoulos Foundation, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές από τον Μάιο του 2025, με κοινό στόχο την προώθηση της υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού στον χώρο της Υγείας. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την από κοινού εκπόνηση επιστημονικών μελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

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Η ελληνική παραγωγή ως δύναμη εξωστρέφειας



Η διατήρηση ισχυρής παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα αποτελεί σταθερή επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου του ΟΦΕΤ, καθώς συνδέεται με τη δημιουργία τεχνογνωσίας, την απασχόληση και τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στις διεθνείς αγορές.

Η διεθνής παρουσία του Ομίλου αναπτύσσεται παράλληλα με την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, με τις UNI-PHARMA και InterMed να εξάγουν επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα σε περισσότερες από 70 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα. Το 2025, ο αθροιστικός καθαρός κύκλος εργασιών των UNI-PHARMA και InterMed ανήλθε σε 159,72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σύγκριση με το 2024.

﻿Ηγεσία με επιστημονικό υπόβαθρο και μακροπρόθεσμο όραμα



Επικεφαλής του ΟΦΕΤ είναι η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η οποία έχει συνδέσει την επαγγελματική της διαδρομή με τη συστηματική επένδυση στην έρευνα και τη διεθνή εξωστρέφεια.

Φαρμακοποιός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοφαρμακευτική και επίτιμη διδάκτωρ του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ιουλία Τσέτη έχει αναδείξει την επιστημονική γνώση σε κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής της φιλοσοφίας

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Από το 2010, όταν ανέλαβε την ηγεσία του, η αναπτυξιακή πορεία του ΟΦΕΤ συνοδεύεται από επενδύσεις άνω των 150 εκ. ευρώ στην παραγωγή, την έρευνα και την καινοτομία, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου έχει αυξηθεί από 150 εργαζομένους το 2010 σε 750 σήμερα.

Η επιχειρηματική διαδρομή και το μακροπρόθεσμο όραμα της Ιουλίας Τσέτη έχουν αναγνωριστεί με σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Τον Οκτώβριο του 2024, η Ιουλία Τσέτη τιμήθηκε με το βραβείο Woman of the Year στο πλαίσιο της CPHI στο Μιλάνο, της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης του φαρμακευτικού κλάδου, ενώ τον Ιούνιο του 2026 έλαβε το Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

﻿Οι άνθρωποι στο επίκεντρο της ανάπτυξης



Για τον Όμιλο Τσέτη, η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής του φιλοσοφίας. Οι UNI-PHARMA και InterMed έχουν πιστοποιηθεί ως Top Employers για τέσσερα συνεχόμενα έτη από το Top Employers Institute, τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή τους στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη.

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Σε μια εποχή που η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας κρίνεται ολοένα περισσότερο από την ικανότητα παραγωγής νέας γνώσης και τεχνολογίας, το στοίχημα για τον Όμιλο Τσέτη είναι σαφές: να ενισχύει διαρκώς την παραγωγική και ερευνητική του δυναμική, με τους ανθρώπους του στο επίκεντρο, διευρύνοντας παράλληλα το αποτύπωμά του στο διεθνές φαρμακευτικό οικοσύστημα.