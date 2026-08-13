Αντιηλιακό: SPF 30 ή SPF 50; Ποια είναι στην πράξη η διαφορά - iefimerida.gr

Το αντηλιακό αποτελεί ένα από τα απαραίτητα προϊόντα του νεσεσέρ, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η προστασία από τον ήλιο είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη.

Παρότι το χρησιμοποιούμε καθημερινά, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο τι σημαίνουν οι αριθμοί SPF που αναγράφονται στις συσκευασίες. Ο δείκτης SPF δείχνει θεωρητικά πόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το δέρμα για να εμφανίσει ηλιακό έγκαυμα μετά την εφαρμογή του αντηλιακού, σε σύγκριση με το δέρμα χωρίς προστασία.

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Για παράδειγμα, εάν το δέρμα σας χρειάζεται 10 λεπτά έκθεσης στον ήλιο για να αρχίσει να καίγεται χωρίς προστασία, ένα αντηλιακό με SPF 30 πολλαπλασιάζει θεωρητικά αυτόν τον χρόνο επί 30, φτάνοντας τα 300 λεπτά. Ωστόσο, πρόκειται μόνο για μια ενδεικτική εκτίμηση, καθώς ο πραγματικός χρόνος προστασίας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος του δέρματος, η εποχή, οι καιρικές συνθήκες και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Τα συστατικά των αντηλιακών προστατεύουν το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία, είτε αντανακλώντας είτε απορροφώντας είτε διαχέοντάς την, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο βλάβης που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο.

SPF 30 ή SPF 50; Ποια είναι η διαφορά;

Η βασική διαφορά ανάμεσα στο SPF 30 και το SPF 50 αφορά τον βαθμό προστασίας που προσφέρουν από την υπεριώδη ακτινοβολία UVB. Και οι δύο δείκτες παρέχουν σημαντική προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, όμως το SPF 50 επιτρέπει να φτάσει στο δέρμα μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας σε σύγκριση με το SPF 30. Συγκεκριμένα, με το SPF 50 περνά περίπου 50% λιγότερη UVB ακτινοβολία σε σχέση με το SPF 3, σύμφωνα με την ιστοσελίδα colourscience.

Το SPF δείχνει πόσο αποτελεσματικά ένα αντηλιακό προστατεύει το δέρμα από το ηλιακό έγκαυμα. Για παράδειγμα, αν το δέρμα σας χωρίς προστασία άρχιζε θεωρητικά να κοκκινίζει μετά από 10 λεπτά έκθεσης στον ήλιο, το SPF 30 θα αντιστοιχούσε σε περίπου 300 λεπτά, ενώ το SPF 50 σε περίπου 500 λεπτά.

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Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παραμένετε περισσότερη ώρα στον ήλιο χωρίς να ανανεώνετε το αντηλιακό. Η διάρκεια προστασίας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα του προϊόντος που εφαρμόζετε, η εφίδρωση, το κολύμπι και η έκθεση στον ήλιο.

Αυτό που πρέπει να θυμάστε ότι χρειάζεται να ανανεώνετε συχνά το αντιηλιακό σας.