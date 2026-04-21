Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου: Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα - iefimerida.gr

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερα αποτελεσματική χειρουργική μέθοδο για την αντιμετώπιση σύνθετων παθήσεων του ώμου, κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εκτεταμένη και μη επιδιορθώσιμη βλάβη των τενόντων του στροφικού πετάλου και όταν συνυπάρχει αρθρίτιδα ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις καταγμάτων.

«Σε αντίθεση με την κλασική (ανατομική) αρθροπλαστική, η τεχνική αυτή αλλάζει τη εμβιο-μηχανική της άρθρωσης, επιτρέποντας στον δελτοειδή μυ να αναλάβει τον βασικό ρόλο στην κίνηση του ώμου. Η επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών με ειδικά σχεδιασμένες προθέσεις, οι οποίες τοποθετούνται «ανεστραμμένα». Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει τη σταθερότητα της άρθρωσης και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι τένοντες δεν μπορούν να επιδιορθωθούν», εξηγεί ο κ. Ιωάννης Φερούσης, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις:

Μαζικών, μη επιδιορθώσιμων ρήξεων στροφικού πετάλου

Προχωρημένης αρθρίτιδας ώμου με συνοδό ρήξη τενόντων

Πολύπλοκα κατάγματα του βραχιονίου

Αποτυχημένες προηγούμενες επεμβάσεις

Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης

Η ανάστροφη αρθροπλαστική προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον ασθενή, όπως:

Πλήρη εξάλειψη του πόνου

Βελτίωση του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας του ώμου

Αποκατάσταση της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας και μακροχρόνιας επιβίωσης της πρόθεσης

«Η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, συχνά με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών όπως τρισδιάστατος (3D) προεγχειρητικός σχεδιασμός και εξατομικευμένα χειρουργικά εργαλεία, που συμβάλλουν στη βέλτιστη ευθυγράμμιση και σταθερότητα. Η νοσηλεία είναι συνήθως σύντομη (1–2 ημέρες), ενώ η αποκατάσταση ξεκινά άμεσα με καθοδηγούμενη φυσικοθεραπεία. Το άνω άκρο υποστηρίζεται με απλή ανάρτηση για σύντομο χρονικό διάστημα, και ο ασθενής επανέρχεται σταδιακά στις καθημερινές δραστηριότητες», επισημαίνει ο ειδικός.

﻿Μετεγχειρητική πορεία και αποκατάσταση



Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη σωστή μετεγχειρητική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει:

Σταδιακή κινητοποίηση της άρθρωσης

Ενδυνάμωση του δελτοειδή μυ

Εκπαίδευση σε λειτουργικές κινήσεις

﻿Συμπεράσματα



«Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελεί αξιόπιστη λύση κυρίως για ασθενείς άνω των 60 ετών ή για περιπτώσεις όπου άλλες θεραπευτικές επιλογές δεν είναι εφικτές. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως η χρήση 3D απεικόνισης και ψηφιακού σχεδιασμού, η επέμβαση γίνεται πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα. Με τη σωστή επιλογή ασθενούς και την κατάλληλη χειρουργική τεχνική, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, προσφέροντας ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ανάκτηση της λειτουργικότητας του ώμου χωρίς πόνο», καταλήγει ο κ. Φερούσης.

*Η Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρέχοντας ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τόσο επειγόντων περιστατικών όσο και χρόνιων ορθοπαιδικών παθήσεων, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και προηγμένων ιατρικών μεθόδων. Η εξειδικευμένη Ορθοπαιδική Κλινική Χειρουργικής Ώμου, με Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Φερούση, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία της ιατρικής ομάδας με σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Από την αρθροσκόπηση και τις βιολογικές θεραπείες έως την αρθροπλαστική και την οστεοσύνθεση, οι ασθενείς λαμβάνουν εξατομικευμένη φροντίδα και ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.