«Τρέχω 45 μίλια την εβδομάδα και κάνω προπόνηση ενδυνάμωσης» -Δείτε πώς μία 62χρονη παραμένει σε φόρμα - iefimerida.gr

Η Μπεθ Μπέικον αποκαλύπτει πώς κατάφερε να διατηρήσει την πιο γυμνασμένη εκδοχή του εαυτού της στα 62 της.

Περιγράφει τον εαυτό της ως «χαμαιλέοντα», εξηγώντας ότι δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο άθλημα ή μέθοδο προπόνησης και ότι, ακόμη και στα 62 της, παραμένει πρόθυμη, ενθουσιασμένη, και δοκιμάζει τα πάντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει στο Women's Health, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υγεία και την ευεξία, συνδυάζοντας δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, η αερόμπικ, η κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, οι διαδρομές μετ’ εμποδίων και η γυμναστική ενηλίκων.

Παράλληλα, αποδίδει το αθλητικό της πάθος σε μια ενεργή παιδική ηλικία, σημειώνοντας ότι μεγάλωσε μετακινούμενη συχνά λόγω της στρατιωτικής καριέρας του πατέρα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας, περνούσε τον χρόνο της με τα αδέλφια της παίζοντας ομαδικά αθλήματα, ενώ, όπως τονίζει, από νωρίς συνειδητοποίησε ότι αισθανόταν καλύτερα όταν κινούνταν, και ξεχώριζε στο μάθημα της γυμναστικής.

Αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια, θυμάται ότι επηρεάστηκε έντονα από έναν γείτονα που έτρεχε κάθε πρωί, γεγονός που την ενέπνευσε να ασχοληθεί με το τρέξιμο. Παρότι, όπως παραδέχεται, στην αρχή δεν της άρεσε, αποφάσισε να επιμείνει, αγοράζοντας τα πρώτα της παπούτσια και ξεκινώντας μια συνήθεια που τελικά εξελίχθηκε σε πάθος.

Με βάση αυτή τη διαδρομή και τη φιλοσοφία που έχει αναπτύξει γύρω από την άσκηση, αποκαλύπτει τα τέσσερα βασικά «κλειδιά» που, όπως λέει, τη βοηθούν να παραμένει σταθερά δραστήρια, υγιής και συγκεντρωμένη.

«Αλλάζω συνεχώς ρουτίνα και δοκιμάζω νέες μορφές άσκησης»﻿

Όπως λέει, δεν περιορίζεται σε ένα είδος άσκησης. «Από το τρέξιμο και την αεροβική μέχρι τη γυμναστική ενηλίκων, αναζητώ διαρκώς νέες προκλήσεις. Πιστεύω ότι η ρουτίνα οδηγεί σε πλήξη, γι’ αυτό φροντίζω να εξελίσσομαι και να κρατώ το ενδιαφέρον μου ζωντανό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωινή άσκηση ως προσωπικός χρόνος και διαλογισμός

Η Μπεθ Μπέικον λέει ότι ξυπνάει πολύ νωρίς και τρέχει σχεδόν καθημερινά, καλύπτοντας περίπου 45 μίλια την εβδομάδα. «Το τρέξιμο σημαίνει για μένα ηρεμία, συγκέντρωση και ψυχική ισορροπία», σημειώνει.

Ενδυνάμωση για πρόληψη τραυματισμών

Μετά το τρέξιμο, ενσωματώνει στο πρόγραμμά της ασκήσεις ενδυνάμωσης. «Δίνω έμφαση στη λειτουργική προπόνηση που βελτιώνει τη δύναμη, την ισορροπία και την ευλυγισία, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμών, αναφέρει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέτω ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους»﻿

«Η πρόοδος έρχεται με συνέπεια και υπομονή» λέει, και συμπληρώνει: «Θέτω στόχους που με προκαλούν, αλλά παραμένουν εφικτοί, κι έτσι διατηρώ το κίνητρο και την αγάπη για την άσκηση σε όποια ηλικία κι αν είμαι».