Πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας-ΝΠΔΔ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το 2ο Συνέδριο της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδος.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακτινολογίας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου, η κοινότητα των Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας έδωσε το δικό της δυναμικό επιστημονικό «παρών», μέσα από τη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος (ΕΤΑΑΕ – ΝΠΔΔ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

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Το συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική συνάντηση επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της υγείας, με ένα πλούσιο και πολυθεματικό επιστημονικό πρόγραμμα, που ανέδειξε τις σύγχρονες εξελίξεις στην απεικόνιση, την ακτινοθεραπεία, την πυρηνική ιατρική και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των Τεχνολόγων στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

﻿Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά και συγκινητικά λόγια στην προσφορά των Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος υγείας και στη φροντίδα των ασθενών.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και του κοινοβουλευτικού χώρου. Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν – Βενετία Βιλδιρίδη. Παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.Ιδιαίτερη αξία προσέδωσε στη διοργάνωση η συμμετοχή και η υποστήριξη σημαντικών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ), η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης, η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας – Αγγειοακτινολογίας – Νευροακτινολογίας και η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιατρικής απεικόνισης και θεραπείας.

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Οι Τεχνολόγοι Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο σε κάθε στάδιο της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας. Από την πρόληψη και τη διαγνωστική απεικόνιση έως την επεμβατική ακτινολογία, την πυρηνική ιατρική και την ακτινοθεραπεία, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής επαφής με τον ασθενή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφαλή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Το 2ο Συνέδριο της ΕΤΑΑΕ-ΝΠΔΔ ανέδειξε ακριβώς αυτή τη δυναμική, αποτελώντας ένα ουσιαστικό σημείο συνάντησης, επιστημονικής ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, αλλά και ενίσχυσης της συνεργασίας, με κοινό στόχο τη συνεχή εξέλιξη του κλάδου και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας