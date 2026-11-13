Περίπου 1,7 εκατ. πολίτες έχουν εμβολιαστεί για την εποχική γρίπη -Στόχος οι τρία εκατομμύρια εμβολιασμοί

Μία σαφή και ελπιδοφόρα επιτάχυνση έχουν σημειώσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι αντιγριπικοί εμβιολιασμοί, παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησαν πολύ «μουδιασμένα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, περίπου το 1,7 εκατομμύριο φτάνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ήδη λάβει το αντιγριπικό τους εμβόλιο, την στιγμή κατά την οποία περίπου μόλις 700.000 ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν λάβει το αντιγριπικό τους εμβόλιο μέχρι τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου.

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Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι το λεγόμενο «τείχος ανοσίας» για την γρίπη, το οποίο δεν έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, είναι στους 3 εκατομμύρια αντιγριπικούς εμβολιασμούς και κάθε άλμα προς αυτό το όριο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας και ισχυρή προστασία για τους πλέον ευπαθείς από τους συμπολίτες μας.

Επίσης, περίπου 700.000 είναι σήμερα τα αντιγριπικά εμβόλια τα οποία υπάρχουν στα ψυγεία των ιδιωτικών φαρμακείων όλης της χώρας και, έτσι, ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων αντιμετωπίζουν αποκλειστικά και μόνον τα ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία δεν είχαν υποβάλλει προπαραγγελίες για το προϊόν, καθώς υπήρξαν πολλοί φαρμακοποιοί της χώρας μας που δεν είχαν προβλέψει την αυξημένη ζήτηση, η οποία παρουσιάζεται στο τρέχον χρονικό διάστημα, εξαιτίας της αρχόμενης επιδημικής έξαρσης της γρίπης στη χώρα μας, γρίπη η δραστηριότητα της οποίας ξεκίνησε, άλλωστε νωρίτερα κατά 2-3 εβδομάδες, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στη γρίπη

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι είναι πλέον γνωστό τοις πάσι το γεγονός ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει και προσβάλλει, πράγματι, όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Όμως, τον υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση, ακόμη και για θάνατο, εξαιτίας της ανάπτυξης πολύ σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων είναι η πνευμονία και η εγκεφαλίτιδα, διατρέχουν, συγκεκριμένα, οι εξής ομάδες του γενικού πληθυσμού:

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