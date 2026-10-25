Υπερτουρισμός: Πώς οι επισκέπτες καταστρέφουν διάσημα αξιοθέατα του κόσμου - Από τη Βενετία στο Μάτσου Πίτσου - iefimerida.gr

Σοβαρές φθορές σε μερικά από τα διασημότερα αξιοθέατα του πλανήτη προκαλεί ο υπερτουρισμός, απειλώντας ιστορικά μνημεία και ευαίσθητα οικοσυστήματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος στην Αυστραλία απειλείται από την κλιματική αλλαγή και τις τουριστικές δραστηριότητες. Δύτες και σκάφη προκαλούν άμεσες φθορές, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών οδηγεί στη λεύκανση και τον θάνατο των κοραλλιών.

Στο Giant’s Causeway της Βόρειας Ιρλανδίας, χιλιάδες νομίσματα που σφήνωναν τουρίστες στους βράχους προκάλεσαν σοβαρές φθορές. Η διάβρωση των μετάλλων αλλοίωσε τους γεωλογικούς σχηματισμούς, απαιτώντας μια πολύωρη επιχείρηση απομάκρυνσης από ειδικούς συντήρησης.

Το σπήλαιο Λασκό στη Γαλλία έκλεισε οριστικά για το κοινό μόλις 15 χρόνια μετά το άνοιγμά του. Η ανθρώπινη παρουσία αλλοίωσε το μικροκλίμα, προκαλώντας την ανάπτυξη μυκήτων που απείλησαν τις μοναδικές προϊστορικές τοιχογραφίες του.

Ο κόλπος Maya Bay στην Ταϊλάνδη, διάσημος από την ταινία «The Beach», υπέστη τεράστια οικολογική καταστροφή. Οι αρχές τον έκλεισαν για τέσσερα χρόνια ώστε να αποκατασταθεί το κατεστραμμένο θαλάσσιο οικοσύστημα και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι.

Από τους κοραλλιογενείς υφάλους της Αυστραλίας μέχρι τους αρχαίους ναούς της Καμπότζης και τα ιστορικά κτίρια της Βενετίας, εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο για να θαυμάσουν μοναδικά τοπία και μνημεία. Ωστόσο, η τεράστια επισκεψιμότητα, σε συνδυασμό με την απρόσεκτη συμπεριφορά ορισμένων τουριστών, απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη.

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Σε εκτενές δημοσίευμά της, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail καταγράφει τις σοβαρές επιπτώσεις του υπερτουρισμού σε ορισμένα από τα διασημότερα αξιοθέατα του πλανήτη. Δύτες καταστρέφουν εύθραυστα κοράλλια, επισκέπτες σφηνώνουν νομίσματα σε αρχαίους βραχώδεις σχηματισμούς, ενώ άλλοι σκαρφαλώνουν σε μνημεία χιλιάδων ετών. Την ίδια στιγμή, τα τουριστικά σκάφη και η συνεχής διέλευση εκατομμυρίων ανθρώπων επιταχύνουν τη φθορά ιστορικών κατασκευών και φυσικών οικοσυστημάτων.

Σύμφωνα με την οργάνωση Responsible Travel, τουλάχιστον 98 προορισμοί σε 63 χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τον υπερτουρισμό. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, αλλά επεκτείνονται σε πολλές ακόμη περιοχές του πλανήτη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι καταστροφές ήταν τόσο σοβαρές, ώστε οι Αρχές αναγκάστηκαν να απαγορεύσουν την πρόσβαση των επισκεπτών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης.

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Αυστραλία: Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος απειλείται από τον τουρισμό και την κλιματική αλλαγή

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος της Αυστραλίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια οικοσυστήματα του κόσμου, ωστόσο η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην κατάστασή του.

Όπως προειδοποιεί η περιβαλλοντική οργάνωση Sea Going Green, απρόσεκτοι δύτες αγγίζουν και σπάνε εύθραυστα κοράλλια, κολυμβητές τα χτυπούν με τα βατραχοπέδιλά τους, ενώ σκάφη ρίχνουν άγκυρες πάνω σε ζωντανές αποικίες που χρειάστηκαν αιώνες για να αναπτυχθούν.

«Οι επισκέπτες που περπατούν σε ρηχές περιοχές προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, συνθλίβοντας τους φυσικούς οικοτόπους με κάθε τους βήμα. Δυστυχώς, οι φυσικές φθορές αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος», επισημαίνει η οργάνωση.

Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, Κουίνσλαντ, Αυστραλία / Φωτογραφία: Cynthia A Jackson / Shutterstock

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στο δημοσίευμα, το 30% έως 50% των κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως έχει ήδη καταστραφεί την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, η σημαντικότερη απειλή δεν είναι ο τουρισμός, αλλά η κλιματική αλλαγή. Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών προκαλεί τη λεύκανση των κοραλλιών, καθώς η θερμική καταπόνηση τα αναγκάζει να αποβάλουν τα πολύχρωμα φύκη που ζουν στους ιστούς τους.

Εάν οι υψηλές θερμοκρασίες επιμείνουν, τα κοράλλια ενδέχεται να πεθάνουν μαζικά, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές από τις οποίες οι ύφαλοι μπορεί να μην ανακάμψουν ποτέ.

Βόρεια Ιρλανδία: Τουρίστες σφήνωσαν 10.000 νομίσματα σε προστατευόμενο φυσικό μνημείο

Μια ασυνήθιστη μορφή καταστροφής αντιμετωπίζει το Giant's Causeway στη Βόρεια Ιρλανδία, ένας εντυπωσιακός γεωλογικός σχηματισμός με χαρακτηριστικές βασαλτικές στήλες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, περισσότερα από 20 κιλά νομισμάτων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 10.000 κέρματα, αφαιρέθηκαν από τις σχισμές των πετρωμάτων.

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Οι επισκέπτες συνήθιζαν να σφηνώνουν νομίσματα στους βράχους, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη θα τους έφερνε τύχη ή αγάπη.

Ωστόσο, το μέταλλο διαβρώνεται γρήγορα εξαιτίας της υγρασίας και του αλμυρού περιβάλλοντος. Καθώς διαβρώνεται, μπορεί να διογκωθεί μέσα στις σχισμές, ασκώντας πίεση στα πετρώματα και προκαλώντας φθορές.

Παλιά σκουριασμένα νομίσματα, παραμορφωμένα και αποχρωματισμένα από το πέρασμα του χρόνου, σφηνωμένα ανάμεσα στους βράχους στο Giant's Causeway της Βόρειας Ιρλανδίας / Φωτογραφία: Margarita Kosior / Shutterstock

Η απομάκρυνση των νομισμάτων απαιτούσε περίπου 200 ώρες εργασίας από τους ειδικούς συντήρησης.

Το National Trust ξεκίνησε την επιχείρηση τον Μάιο του 2025, έπειτα από έκθεση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία προειδοποιούσε ότι τα κέρματα προκαλούσαν τόσο φυσικές όσο και χημικές αλλοιώσεις στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

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Γαλλία: Το διάσημο σπήλαιο που έκλεισε εξαιτίας των επισκεπτών

Χαρακτηριστική περίπτωση των συνεπειών του μαζικού τουρισμού αποτελεί το σπήλαιο Λασκό στη Γαλλία, γνωστό για τις μοναδικές προϊστορικές τοιχογραφίες του.

Το σπήλαιο άνοιξε για το κοινό το 1948, όμως μόλις 15 χρόνια αργότερα, το 1963, οι Αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν οριστικά την πρόσβαση των τουριστών.

Εκείνη την περίοδο, το μνημείο δεχόταν περίπου 1.500 επισκέπτες ημερησίως. Η θερμότητα, η υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα που παρήγαγαν οι άνθρωποι μέσα στον κλειστό χώρο διατάραξαν τις φυσικές συνθήκες του σπηλαίου.

Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στην ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τις αρχαίες τοιχογραφίες.

Το αυθεντικό σπήλαιο παραμένει κλειστό μέχρι σήμερα, ενώ για τους επισκέπτες έχει κατασκευαστεί ένα πιστό αντίγραφο, το Lascaux IV, όπου πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις.

Τοιχογραφία που απεικονίζει ταύρους στο σπήλαιο Λασκό, στην περιοχή Περιγκόρ της Γαλλίας / Φωτογραφία: MisterStock / Shutterstock

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Ιταλία: Τα τουριστικά σκάφη και τα πλήθη προκαλούν φθορές στη Βενετία

Η Βενετία αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς προορισμούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

Πέρα από τον συνωστισμό, η συνεχής τουριστική δραστηριότητα προκαλεί και υλικές ζημιές στην ιστορική πόλη.

Τα θαλάσσια λεωφορεία, οι γόνδολες και τα μηχανοκίνητα σκάφη δημιουργούν κύματα που επιβαρύνουν σταδιακά τα κτίρια, ενώ τα εκατομμύρια βήματα των επισκεπτών φθείρουν τους δρόμους και ασκούν πρόσθετη πίεση στις περισσότερες από 400 γέφυρες της πόλης.

Πλήθος τουριστών περπατά σε πλακόστρωτο σοκάκι κοντά στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας / Φωτογραφία: Cristi Croitoru / Shutterstock

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Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους.

Σε έκθεσή του, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναγνωρίζει ότι αυξάνονται οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών απέναντι στον υπερτουρισμό.

Το καλοκαίρι του 2025 πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις στη Βενετία τόσο κατά της λειτουργίας ενός νέου ξενοδοχείου όσο και κατά του πολυτελούς γάμου του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ.

Περού: Το Μάτσου Πίτσου και οι φθορές από τα εκατομμύρια βήματα

Το Μάτσου Πίτσου στο Περού αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα ιστορικών μνημείων που απειλούνται από την υπερβολική τουριστική επισκεψιμότητα.

Σύμφωνα με την Responsible Travel, πρόκειται για «ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θύματα του υπερτουρισμού παγκοσμίως».

Το 2008, ο αρχαιολογικός χώρος συμπεριλήφθηκε στη λίστα παρακολούθησης των 100 πιο απειλούμενων μνημείων, εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνεπειών που προκαλούσε ο μη βιώσιμος αριθμός επισκεπτών.

To Μάτσου Πίτσου σε υψόμετρο 2.700 μ. στις Περουβιανές Άνδεις προσελκύει πλήθη τουριστών / Φωτογραφία: ΑΡ / Ricardo Choy Kifox



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Για την προστασία του, η κυβέρνηση του Περού και η UNESCO είχαν θέσει όριο 2.500 επισκεπτών ημερησίως.

Παράλληλα, η συνεχής διέλευση τουριστών έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στα μονοπάτια που διασχίζουν την αρχαία ακρόπολη των Ίνκας.

Το 2020 ανακοινώθηκε, επίσης, η εγκατάσταση καμερών κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο ομάδα επισκεπτών κατηγορήθηκε ότι αφόδευσε μέσα σε ιερό ναό του αρχαιολογικού χώρου.

Καμπότζη: Η επικίνδυνη τάση του TikTok που απειλεί το Άνγκορ Βατ

Στο Άνγκορ Βατ της Καμπότζης, η τεράστια προσέλευση επισκεπτών έχει προκαλέσει φθορές στα αρχαία σκαλοπάτια και στα περίτεχνα ανάγλυφα από ψαμμίτη.

Το 2024, μάλιστα, μια τάση που εμφανίστηκε στο TikTok προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους ειδικούς συντήρησης.

Τουρίστες άρχισαν να καταγράφουν βίντεο στα οποία έτρεχαν μέσα στον ναό, επιχειρώντας να αναπαραστήσουν στην πραγματική ζωή το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Temple Run.

Τουρίστες επισκέπτονται τον ναό στο συγκρότημα του Άνγκορ Βατ / Φωτογραφία: Dmitrii Rud / Shutterstock

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Οι επισκέπτες δημοσίευαν τα βίντεο με αναφορές στο «Temple Run στην πραγματική ζωή», χρησιμοποιώντας ως σκηνικό το ιστορικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο ναός κατασκευάστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, επί βασιλείας του Σουριαβαρμάν Β΄ των Χμερ, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο Χανς Λάιζεν, ο οποίος είχε ηγηθεί γερμανικού προγράμματος συντήρησης στο Άνγκορ Βατ, προειδοποίησε για τους κινδύνους της συγκεκριμένης πρακτικής.

«Αν τρέχετε μέσα στον ναό, δεν πρόκειται να παρατηρήσετε την ομορφιά των γλυπτών», ανέφερε.

«Και αν πέσετε ή σκοντάψετε, θα ακουμπήσετε σε κάποιον τοίχο για να στηριχτείτε, θέτοντας σε κίνδυνο τα εύθραυστα ανάγλυφα», πρόσθεσε.

Αίγυπτος: Τουρίστες σκαρφαλώνουν στις Πυραμίδες της Γκίζας παρά τις απαγορεύσεις

Οι Πυραμίδες της Γκίζας, ένα από τα διασημότερα αρχαία μνημεία του κόσμου, αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των επισκεπτών.

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Εκτός από τη διάβρωση των τουριστικών διαδρομών, περιστατικά βανδαλισμών, κλοπών και απόπειρες αναρρίχησης στις αρχαίες κατασκευές έχουν συμβάλει στην πρόκληση φθορών.

Σήμερα απαγορεύται η αναρρίχηση στις πυραμίδες / Φωτογραφία: Shutterstock

Για την προστασία τους έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση αναρρίχησης.

Ωστόσο, το 2016, ο Γερμανός τουρίστας Αντρέι Τσιεσιέλσκι ταξίδεψε στο Κάιρο με σκοπό να ανέβει σε μία από τις τρεις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας, αψηφώντας την απαγόρευση.

Ο νεαρός κατάφερε να σκαρφαλώσει στο μνημείο ηλικίας περίπου 4.500 ετών, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και ανακρίθηκε από τις αιγυπτιακές Αρχές.

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Τελικά, του επιβλήθηκε ισόβια απαγόρευση εισόδου στην Αίγυπτο.

Ταϊλάνδη: Ο κόλπος της διάσημης ταινίας με τον Ντι Κάπριο που έκλεισε λόγω υπερτουρισμού

Ο κόλπος Maya Bay στην Ταϊλάνδη έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την ταινία «The Beach», με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ωστόσο, η τεράστια δημοτικότητά του είχε καταστροφικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον.

Τα ταχύπλοα σκάφη που μετέφεραν χιλιάδες επισκέπτες ανασήκωναν μεγάλες ποσότητες άμμου και ιζημάτων, δημιουργώντας σύννεφα που επιβάρυναν το θαλάσσιο οικοσύστημα και συνέβαλαν στην καταστροφή των κοραλλιών.

Πριν από την επιβολή περιορισμών, ο κόλπος δεχόταν έως και 5.000 τουρίστες καθημερινά.

Η κατάσταση οδήγησε τις Αρχές στην απόφαση να απαγορεύσουν την πρόσβαση των επισκεπτών, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος.

Τουρίστες στην παραλία Maya Bay στην Ταϊλάνδη / Φωτογραφία: Jo Panuwat D / Shutterstock

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Έπειτα από δικαστική εντολή για περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο κόλπος παρέμεινε κλειστός από το 2018 έως το 2022.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκαν εργασίες επαναφύτευσης κοραλλιών, ενώ επεκτάθηκαν και οι υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερα περιορισμένες διαστάσεις, με μήκος περίπου 244 μέτρα και πλάτος μόλις 15 μέτρα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της μαζικής τουριστικής προσέλευσης.

Η περίπτωση του Maya Bay αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά έναν δημοφιλή προορισμό, οδηγώντας ακόμη και στην ανάγκη προσωρινού αποκλεισμού του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.