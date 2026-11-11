Για λουτρά στις «Θέρμες» της ορεινής Ξάνθης -Ένα ξεχωριστός ιαματικός προορισμός στις πλαγιές της Ροδόπης - iefimerida.gr

Στην ορεινή Ροδόπη, εκεί όπου οι καταπράσινες πλαγιές συναντούν τα νερά των ρεμάτων και η φύση διατηρεί ακόμη την αυθεντικότητά της, βρίσκονται οι «Θέρμες» της ορεινής Ξάνθης.

Ένας ξεχωριστός προορισμός, στον δήμο Μύκης, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, χάρη στις ιαματικές πηγές του και τη μοναδική εμπειρία των υπαίθριων λουτρών μέσα στο φυσικό περιβάλλον.

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Η αίσθηση του να απολαμβάνει κανείς ένα ζεστό ιαματικό λουτρό, έχοντας απέναντί του τις κατάφυτες πλαγιές της Ροδόπης, αποτελεί μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κάποιος.

Οι «Θέρμες» της ορεινής Ξάνθης – Ένα ξεχωριστός ιαματικός προορισμός στις πλαγιές της Ροδόπης - Φωτ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Αν την Άνοιξη και το Καλοκαίρι το τοπίο εντυπωσιάζει με τα χρώματα και τη βλάστησή του, το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα αποκτά μια εντελώς διαφορετική γοητεία. Η αντίθεση ανάμεσα στο ζεστό νερό και τον ψυχρό ορεινό αέρα, μέσα σε ένα περιβάλλον που συχνά τυλίγεται από την υγρασία και την ομίχλη, μετατρέπει το υπαίθριο λουτρό σε μια ξεχωριστή εμπειρία χαλάρωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Θέρμες συγκεντρώνουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την κίνηση να ενισχύεται ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

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Τα υπαίθρια ατομικά λουτρά, σε σκαφτές δεξαμενές που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια επιτρέπουν την απόλαυση του θερμού νερού μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 30 έως 53 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και παρουσία διοξειδίου του άνθρακα.

Οι «Θέρμες» της ορεινής Ξάνθης – Ένα ξεχωριστός ιαματικός προορισμός στις πλαγιές της Ροδόπης - Φωτ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Τα νερά χρησιμοποιούνται για λουτροθεραπεία, με ενδείξεις που αφορούν μεταξύ άλλων παθήσεις του μυοσκελετικού, του αγγειακού και του νευρικού συστήματος, καθώς και ορισμένες δερματικές παθήσεις.

Λουτρά με παλιά ιστορία

Η κοινότητα των Θερμών σε υψόμετρο 500 μέτρων, περιλαμβάνει τέσσερις ορεινούς οικισμούς: τις Άνω Θέρμες, τις Μέσες Θέρμες, τις Κάτω Θέρμες και τα Λουτρά Θερμών.

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Πρόκειται για Πομακοχώρια χτισμένα μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον, κατά μήκος χειμάρρων και ρεμάτων, στην ευρύτερη περιοχή των οποίων αναβλύζουν θερμά νερά.

Οι Θέρμες μπορεί να μην έχουν ακόμη αποκτήσει την τουριστική ανάπτυξη άλλων γνωστών ιαματικών προορισμών της χώρας. Διαθέτουν, όμως, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται, τον συνδυασμό των θερμών πηγών με την αυθεντικότητα του ορεινού τόπου, την ομορφιά της Ροδόπης και την φιλοξενία των ανθρώπων του.

Οι «Θέρμες» της ορεινής Ξάνθης – Ένα ξεχωριστός ιαματικός προορισμός στις πλαγιές της Ροδόπης - Φωτ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Επιπλέον, η ιστορία των ιαματικών πηγών της περιοχής είναι παλιά.

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Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, οι Πομάκοι χρησιμοποιούσαν τις φυσικές μπανιέρες που σχηματίζονται στις πλαγιές των λόφων για να βάζουν τα αιγοπρόβατά τους, προκειμένου να ανακουφίζονται από ορθοπεδικά και άλλα προβλήματα.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερες από 40 πηγές θερμού νερού, στοιχείο που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο φυσικό πλούτο του τόπου.

«Βουλιάζουν» το Σαββατοκύριακο οι Θέρμες, με επισκέπτες από Ελλάδα και Βουλγαρία

Σήμερα, τα ιαματικά λουτρά Θερμών έχουν εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την γειτονική Βουλγαρία.

Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, τα υπαίθρια λουτρά δέχονται εκατοντάδες επισκέπτες, οι οποίοι φτάνουν στην περιοχή για να απολαύσουν τα ζεστά νερά και το μοναδικό ορεινό τοπίο. Σημαντική συμβολή σε αυτή την αυξανόμενη επισκεψιμότητα έχει το μεθοριακό πέρασμα του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών από τις Θέρμες.

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Οι «Θέρμες» της ορεινής Ξάνθης – Ένα ξεχωριστός ιαματικός προορισμός στις πλαγιές της Ροδόπης - Φωτ: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Η εύκολη πρόσβαση από τη γειτονική χώρα δημιούργησε μια ιδιαίτερη διασυνοριακή κινητικότητα, καθώς αρκετοί Βούλγαροι επιλέγουν τα ιαματικά λουτρά για μια ημερήσια εξόρμηση ή μια σύντομη απόδραση στη φύση.

Ο Τζεμίλ Χαγκάν, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν κρύβει την έκπληξή του για τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών που προσελκύουν κυρίως τα υπαίθρια λουτρά. «Επισκέπτες κάθε ηλικίας, από κάθε περιοχή, Έλληνες και ξένοι, έρχονται εδώ πάνω για να απολαύσουν τη φύση, αλλά και όσα προσφέρει το ζεστό ιαματικό νερό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους να χαίρονται με το δώρο της φύσης, να το εκτιμούν και, καθώς βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και περιμένουν να κάνουν το λουτρό τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να δημιουργούν όμορφες παρέες», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τζεμίλ Χαγκάν.

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Νέες παρεμβάσεις και προοπτικές για τον ιαματικό τουρισμό

Στην κεντρική πλατεία των Θερμών βρίσκεται το κλειστό υδροθεραπευτήριο, το οποίο αυτό το διάστημα δεν λειτουργεί. Ωστόσο, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν από τον δήμο Μύκης εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης και αναμόρφωσης των εγκαταστάσεων, με στόχο την αναβάθμιση του χώρου και την ανάδειξη του ιαματικού πλούτου της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Στην περιοχή λειτουργούν επίσης ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ορισμένα από τα οποία διαθέτουν κλειστές πισίνες με ιαματικό νερό. Οι τοπικές ταβέρνες που λειτουργούν σε αρκετά Πομακοχώρια προσφέρουν παραδοσιακές γεύσεις και εκλεκτά κρέατα, αξιοποιώντας την ανεπτυγμένη κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής.

Ένα μικρό χριστιανικό εκκλησάκι απέναντι από ένα μουσουλμανικό τζαμί αποτελεί, τέλος, μια χαρακτηριστική εικόνα της ευρύτερης περιοχής, υπενθυμίζοντας την πολυπολιτισμική της ταυτότητα και την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.