«Τυφλά» πακέτα διακοπών: Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό -Πώς ένα viral trend αλλάζει το ταξίδι - iefimerida.gr

Σε μια εποχή που το κόστος ταξιδιού έχει εκτοξευτεί, οι προσφορές αυτές αξιοποιούν την αγάπη των ταξιδιωτών για τον τζόγο και την περιπέτεια του απρόβλεπτου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ταξιδιωτικά πακέτα-έκπληξη κερδίζουν δημοτικότητα στις ΗΠΑ ως οικονομική εναλλακτική, αξιοποιώντας την τάση για το απρόβλεπτο. Η Groupon προωθεί τις προσφορές, οι οποίες γίνονται viral κυρίως μέσω του TikTok, προσελκύοντας ένα νέο κοινό.

Η διαδικασία αγοράς απαιτεί ευελιξία, με τον προορισμό να αποκαλύπτεται τηλεφωνικά λίγο μετά την κράτηση. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης και περιλαμβάνει πτήσεις low-cost και διαμονή σε ξενοδοχεία τριών αστέρων.

Οι προορισμοί κατηγοριοποιούνται τυχαία σε χρυσά, ασημένια και χάλκινα πακέτα, με τα περισσότερα να ανήκουν στην τελευταία κατηγορία. Η εταιρεία προσφέρει συχνά δωρεάν αναβαθμίσεις για να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών της.

Οι εμπειρίες των ταξιδιωτών ποικίλλουν, με ορισμένους να κερδίζουν εξωτικούς προορισμούς και άλλους να απογοητεύονται από εγχώρια ταξίδια. Υπάρχουν, ωστόσο, και πελάτες που αξιοποιούν το ταξίδι τους, παρά την αρχική δυσαρέσκεια για τον προορισμό.

Η Ντενίζ Αιγιεντατίβα δεν είχε ιδέα πού θα ταξίδευε όταν πλήρωσε 393 δολάρια για να γιορτάσει τη νέα της δουλειά. Και αυτό ακριβώς ήταν το νόημα. Η 36χρονη από την Ατλάντα αγόρασε μέσω Groupon ένα πακέτο «μυστηριώδους διακοπής» που είδε στα social media. Μερικές μέρες αργότερα, έμαθε ότι ο προορισμός της ήταν το Λας Βέγκας - μια πόλη που, αν και δεν ήταν ονειρεμένη, τουλάχιστον της πρόσφερε κάτι καινούργιο.

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«Ένιωσα ότι μπόρεσα να αξιοποιήσω στο έπακρο το ταξίδι μου», λέει η ίδια, περιγράφοντας πώς απέφυγε τα καζίνο και προτίμησε μια συναυλία των Backstreet Boys στη σφαίρα Sphere, συνοδευόμενη από ένα πολυτελές δείπνο. Χιλιάδες ταξιδιώτες στις ΗΠΑ παίρνουν πλέον το ρίσκο τέτοιων «τυφλών» πακέτων διακοπών.

Η γοητεία για την περιπέτεια του απρόβλεπτου

Σε μια εποχή που το κόστος ταξιδιού έχει εκτοξευτεί στα ύψη, οι προσφορές αυτές έρχονται ως μια ελκυστική εναλλακτική, ενώ παράλληλα αξιοποιούν την αυξανόμενη αγάπη των ταξιδιωτών για τον τζόγο και την περιπέτεια του απρόβλεπτου. Η Groupon, γνωστή μέχρι τώρα για τις εκπτώσεις σε τοπικές υπηρεσίες - από γεύματα μέχρι μανικιούρ -, βρίσκει πλέον ένα εντελώς νέο κοινό μέσα από τις «μαύρες» προσφορές της για διακοπές.

Το κεντρικό πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής και διαμονή σε ξενοδοχείο για δύο έως επτά νύχτες, με τιμές που κυμαίνονται από 199 έως 299 δολάρια ανά άτομο, ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης. Οι ενδεχόμενοι προορισμοί εκτείνονται από το Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη μέχρι το Φοίνιξ και τη Μινεάπολη, ενώ υπάρχουν και παραλλαγές για παραλιακές διακοπές και κρουαζιέρες.

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Η δημοτικότητα των προσφορών έχει «εκραγεί» χάρη στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok, όπου χρήστες μοιράζονται βίντεο με τα ταξίδια τους. Η Mystery Vacations, ένα βρετανικό online ταξιδιωτικό γραφείο που οργανώνει τα πακέτα, ανταμείβει τους πελάτες με δωροκάρτες όταν αναρτούν περιεχόμενο online.

Η διαδικασία είναι απλή αλλά απαιτεί ευελιξία. Μετά την αγορά του πακέτου στη Groupon, η Mystery Vacations στέλνει μια φόρμα με τις προτιμώμενες ημερομηνίες και το αεροδρόμιο αναχώρησης. Μέσα σε 72 ώρες, ένας εκπρόσωπος επικοινωνεί τηλεφωνικά για να ανακοινώσει τον προορισμό.

Η επιλογή του αεροδρομίου καθορίζει συχνά και την τιμή: το βασικό πακέτο κοστίζει 199 δολάρια από κόμβους όπως η Ατλάντα και το Μαϊάμι, 249 δολάρια για αναχωρήσεις από το Σικάγο Ο'Χέιρ και το Λος Άντζελες, και 299 δολάρια για το Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ ή το Σιάτλ.

Σε μια εποχή που το κόστος ταξιδιού έχει εκτοξευτεί στα ύψη, οι προσφορές αυτές έρχονται ως μια ελκυστική εναλλακτική, ενώ παράλληλα αξιοποιούν την αυξανόμενη αγάπη των ταξιδιωτών για τον τζόγο και την περιπέτεια του απρόβλεπτου / UNSPLASH

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Τα περισσότερα πακέτα περιλαμβάνουν αεροπορικά μετ' επιστροφής και διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων και άνω, με τις λεπτομέρειες πτήσεων και καταλύματος να επιβεβαιώνονται 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Οι πτήσεις συνήθως γίνονται με low-cost αεροπορικές εταιρείες και βασικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, γεγονός που σημαίνει επιπλέον χρεώσεις για αποσκευές ή επιλογή θέσης.

Οι προορισμοί καθορίζονται τυχαία

Οι προορισμοί καθορίζονται τυχαία, με βάση τις ημερομηνίες και το αεροδρόμιο. Για το κύριο πακέτο, οι τοποθεσίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η χρυσή κατηγορία περιλαμβάνει επτά νύχτες σε Ευρώπη ή Ασία, η ασημένια τέσσερις νύχτες στην Ισλανδία ή σε τροπικούς προορισμούς, όπως η Καραϊβική και η Χαβάη.

Για κάθε 2.000 πωληθέντα voucher, έξι ταξίδια ανήκουν στη χρυσή κατηγορία και δώδεκα στην ασημένια. «Αυτά τα επίπεδα κοστίζουν», παραδέχεται ο διευθυντής της Mystery Vacations, Γκαουράβ Τζάουρα. Οι υπόλοιποι πελάτες λαμβάνουν «χάλκινα» πακέτα με δύο νύχτες σε αμερικανικές πόλεις, αν και η εταιρεία προσπαθεί να γλυκάνει τη συμφωνία όποτε μπορεί.

«Αν κάποιος έχει δύο νύχτες, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, μπορεί να του δώσουμε μια επιπλέον νύχτα δωρεάν ή να τον βάλουμε σε ένα πιο κεντρικό ξενοδοχείο», εξηγεί ο Τζάουρα.

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Η Groupon, γνωστή μέχρι τώρα για τις εκπτώσεις σε τοπικές υπηρεσίες - από γεύματα μέχρι μανικιούρ - βρίσκει πλέον ένα εντελώς νέο κοινό μέσα από τις «μαύρες» προσφορές της για διακοπές / UNSPLASH

Η Μπρουκ Πλακ, μια 41χρονη επιχειρηματίας από το Αρκάνσας, ήταν από τους τυχερούς. Κέρδισε ένα ασημένιο πακέτο και ταξιδεύει αυτόν τον μήνα στη Δομινικανή Δημοκρατία με μια φίλη της. «Συνήθως είμαι τύπος Α, οπότε το να παραδώσω τα ηνία ήταν λίγο απελευθερωτικό», λέει. Η Πλακ πιστεύει ότι η επιλογή ενός μεγάλου αεροδρομίου και το γεγονός ότι ενημέρωσε τη Mystery Vacations πως ήταν διατεθειμένη να παράγει περιεχόμενο για τα social media της έδωσαν πλεονέκτημα.

Το γραφείο τής πρόσφερε 50 δολάρια σε δωροκάρτες Amazon για να αναρτήσει online την εμπειρία της. Η ίδια δημιούργησε το πρώτο της βίντεο στο TikTok για να γιορτάσει το ταξίδι της - ένα βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 100.000 likes και 17.000 αποθηκεύσεις. «Έχω τόσους φίλους που θέλουν να το κάνουν, αλλά ουσιαστικά περιμένουν να σιγουρευτούν ότι δεν θα πεθάνω πρώτη», λέει γελώντας.

Δεν είναι όμως όλοι ενθουσιασμένοι

Δεν είναι όμως όλοι ενθουσιασμένοι. Η Τάμι Γουέιλς, ταξιδιωτικός πράκτορας από το Ρίνγκολντ της Τζόρτζια, αγόρασε ένα εσωτερικό πακέτο Groupon για ένα ταξίδι Ιουλίου με την κόρη της, που ετοιμάζεται να μπει στο πανεπιστήμιο. «Πάντα ψάχνω για τις καλύτερες προσφορές», λέει. Τελικά, τους έστειλαν στο Ορλάντο της Φλόριντα, μια πόλη που είχαν επισκεφτεί πολλές φορές. «Δεν είμαι καθόλου άνθρωπος των θεματικών πάρκων», παραπονιέται. «Οπότε προσποιηθήκαμε ότι τίποτα από αυτά δεν υπήρχε εκεί».

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Αντί για πάρκα, η Γουέιλς και η κόρη της έκαναν shopping και απολάυσαν μια γραφική βαρκάδα στο κοντινό Γουίντερ Παρκ. Ήταν κάπως απογοητευμένη από το ξενοδοχείο-μοτέλ που τους ανέθεσαν, αν και παραδέχεται ότι «δεν ήταν και το χειρότερο μέρος». «Ήμασταν χαρούμενοι τουλάχιστον που ήταν σε μια ζεστή τοποθεσία για να ξαπλώσουμε δίπλα στην πισίνα», καταλήγει.