Τριήμερο στην Αρεόπολη: Ο προορισμός που συνδυάζει ιστορία και ανοιξιάτικη ομορφιά - iefimerida.gr

Η Αρεόπολη, ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της Μάνης, ξεχωρίζει για τα γραφικά τοπία της και τη βαθιά ιστορική της ταυτότητα. Την άνοιξη, η περιοχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ομορφιά, αποτελώντας ιδανική επιλογή για μια ήρεμη απόδραση μέσα στη φύση και την παράδοση.

Η Πελοπόννησος κρύβει γωνιές με απίθανες ομορφιές και μέρη που αξίζει να ανακαλύψετε αυτή την εποχή που δεν έχει μαζικό τουρισμό. Στην καρδιά της Λακωνίας βρίσκεται η Αρεόπολη ένας προορισμός πολύ γραφικός και με πλούσια ιστορία. Άλλωστε το πέτρινο χωριό έχει συνδέσει το όνομα του με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Από την Αθήνα απέχει περίπου 3,5 ώρες ακολουθώντας αρχικά το δρόμο της εθνικής προς Τρίπολη και βγαίνοντας προς την Σπάρτη. Από εκεί το τοπίο αλλάζει πολύ και αποκαλύπτει στους ταξιδιώτες την άγρια πλευρά της Μάνης. Παρόλο αυτά όλο το σκηνικά είναι ιδιαίτερα κινηματογραφικό με τους πέτρινους πύργους να κάνουν την εμφάνιση τους δίνοντας τη δική τους ξεχωριστή πινελιά.

