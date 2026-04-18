Time Out: Αυτά τα μέρη να επισκεφθείτε για τις καλύτερες οικογενειακές διακοπές -Τι γράφει για την Πελοπόννησο - iefimerida.gr

Οικογενειακές διακοπές: Ένα δύσκολο πρότζεκτ προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας.

Αν έχετε ταξιδέψει κάποια στιγμή οικογενειακώς, μπορείτε να καταλάβετε πώς μια τέτοια εμπειρία ενδέχεται να μετατραπεί σε απογοήτευση. Το «κλειδί» για να πετύχει κάτι τέτοιο είναι βεβαίως, να επιλέξετε τον προορισμό και το ταξίδι με βάση τις ανάγκες της δικής σας οικογένειας – είτε έχετε να κάνετε με μικρά παιδιά που δεν αγαπούν τα ταξίδια, είτε με δραστήρια παιδιά που δεν σταματούν να κινούνται, είτε με προεφήβους κολλημένους στις οθόνες, είτε με εφήβους που θέλουν να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο μακριά σας.

Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο, το Time Out επέλεξε 14 δοκιμασμένους προορισμούς παγκοσμίως για οικογενειακές αποδράσεις. Μέσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Πελοπόννησος, για διακοπές σε βίλα και μακριά από τα πλήθη.



Time Out: Οικογενειακές διακοπές σε βίλα στην Πελοπόννησο

Συγκεκριμένα, ο έγκυρος ταξιδιωτικός οδηγός αναφέρει: «Όταν σκέφτεστε διακοπές στην Ελλάδα, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι τα κλασικά τουριστικά νησιά – και πράγματι, υπάρχουν αμέτρητες ομορφιές σε μέρη όπως η Σκιάθος, η Κεφαλονιά και η Σαντορίνη. Η Κρήτη είναι γεμάτη δραστηριότητες, ιδιαίτερα στην βορειοανατολική της πλευρά, όμως ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον στρέφεται και προς την Πελοπόννησο, που ξεχωρίζει για τον πλούσιο πολιτισμό της, τα υπέροχα τοπία, τις μεσαιωνικές πόλεις και τη μεγάλη, εντυπωσιακή ακτογραμμή της».



Και συνεχίζει για την Πελοπόννησο προτείνοντας να μείνετε σε βίλα αντί για κάποιο ξενοδοχείο. «Σε αντίθεση με τα ιδιαίτερα δημοφιλή νησιά, στην Πελοπόννησο είναι πάντα εύκολο να αποφύγετε τα πλήθη. Υπάρχει άπλετος χώρος, ώστε να βρίσκετε πάντα μια ήσυχη παραλία για χαλάρωση ή ένα απομονωμένο μονοπάτι για πεζοπορία. Αν και υπάρχουν καλά ξενοδοχεία και resorts, η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε πραγματικά την Πελοπόννησο είναι να νοικιάσετε μια βίλα για μία ή δύο εβδομάδες και ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας».



H Villa Antti στην Πελοπόννησο/Φωτογραφία: oliverstravels

Μάλιστα, το Time Out προτείνει και μία συγκεκριμένη βίλα, τη Villa Antti, έξω από την Καλαμάτα, όπου όπως γράφει: «εκεί μπορείτε να ζήσετε σαν σε όνειρο. Να χαλαρώνετε στην ιδιωτική σας infinity πισίνα, να μαγειρεύετε οικογενειακά γεύματα και να τα απολαμβάνετε στη μεγάλη βεράντα, και να ανοίγετε ένα παγωμένο μπουκάλι ρετσίνα στο μπαλκόνι του δωματίου σας με θέα τη θάλασσα, ενώ τα παιδιά παίζουν ατελείωτο πινγκ πονγκ. Απόλυτη ευτυχία».

